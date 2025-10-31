Холдинг Alphabet, включающий компанию Google, объявил финансовые результаты III квартала 2025 года, которые превзошли прогнозы аналитиков, в том числе благодаря успешной работе облачного подразделения на фоне высокого спроса на ИИ-сервисы. Спрос настолько велик, что у компании нет свободных TPU-ускорителей, а ожидаемые капзатраты до конца года вырастут ещё на $6–$8 млрд. Акционеры должны радоваться — согласно данным Bloomberg, с начала года ценные бумаги Google выросли на 45 %.

Выручка Alphabet в минувшем квартале, закончившемся 30 сентября, выросла год к году на 16 %, впервые превысив рубеж в $100 млрд и составив $102,3 млрд. Это выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, равного $99,89 млрд. Холдинг отметил, что рост выручки Google Cloud, поискового бизнеса Google, YouTube от рекламы исчисляется двузначными числами в процентах. Скорректированная прибыль на разводнённую акцию составила $3,10 при прогнозе от LSEG в размере $2,33.

Чистая прибыль холдинга выросла на 33 % до $34,98 млрд, прибыль на акцию — на 35 % до $2,87. В сентябре Google была оштрафована антимонопольными органами Европейского союза на $3,45 млрд из-за антиконкурентной практики в рекламном бизнесе, что отразилось на величине чистой прибыли.

Выручка облачного подразделения Google Cloud увеличилась год к году на 34 % до $15,16 млрд, превысив прогноз StreetAccount в размере $14,74 млрд, в основном за счёт роста доходов Google Cloud Platform (GCP) по основным продуктам GCP, ИИ-инфраструктуре и решениям для генеративного ИИ. Операционная прибыль от облачных технологий выросла на 85 % до $3,6 млрд, а маржа увеличилась с 17,1 % в III квартале 2024 года до 23,7 % в III квартале 2025 года.

Объём невыполненных работ по контрактам Google Cloud увеличился на 46 % по сравнению с предыдущим кварталом до $155 млрд, что, по словам финансового директора Alphabet Анат Ашкенази (Anat Ashkenazi), вызвано высоким спросом на корпоративную ИИ-инфраструктуру, включая чипы, и спросом на ИИ-чат-бот Gemini 2.5. Число ежемесячных пользователей Gemini превысило 650 млн.

Генеральный директор Сундар Пичаи (Sundar Pichai) сообщил, что число клиентов облачных сервисов увеличилось почти на 34 % в годовом исчислении, причём более 70 % использует ИИ-продукты. Пичаи отметил, что компания в минувшем квартале заключила больше сделок стоимостью более $1 млрд каждая, чем за предыдущие два года вместе взятые. В том числе речь идёт о крупном контракте с Anthropic, подписанном ранее в этом месяце, и шестилетнем контракте с Meta✴ на сумму более $10 млрд, заключённом в августе.

Ашкенази сообщила, что Google снова повышает прогноз капитальных затрат на 2025 год до $91–$93 млрд с предыдущего в размере $85 млрд. Капзатртаты компании в отчётном квартале составили $24 млрд, что больше, чем $22,4 млрд во II квартале и $17,2 млрд в I квартале. По словам Ашкенази, «подавляющее большинство» капитальных затрат ушло на техническую инфраструктуру: около 60 % — на серверы и 40 % — на ЦОД сетевое оборудование, пишет Data Center Dynamics. Ресурс уточнил, что крупные инвестиции в ЦОД, объявленные в этом квартале, включают $15 млрд инвестиций в штате Андхра-Прадеш (Индия), $5,8 млрд в Бельгии и по $9 млрд в Южной Каролине, Оклахоме и Вирджинии (США).

Согласно прогнозу Ашкенази, напряжённая ситуация с удовлетворением высокого спроса на ИИ-инфраструктуру сохранится в четвёртом квартале и в 2026 году. Пичаи отметил запуск инстансов A4X Max на базе NVIDIA GB300, а также то, что TPU седьмого поколения — Ironwood — скоро станет общедоступным. Ранее, выступая на мероприятии венчурного фонда Andreessen Horowitz (a16z) вице-президент и генеральный директор Google по ИИ и инфраструктуре Амин Вахдат (Amin Vahdat) заявил, что спрос на TPU настолько велик, что компании приходится отказывать клиентам.

Даже TPU прошлых поколений, вышедшие семь-восемь лет назад, загружены на 100 %. При этом компания, с одной стороны, готова арендовать у CoreWeave, своего прямого конкурента в области ИИ-облаков, ускорители NVIDIA Blackwell, которые фактически достанутся OpenAI, а с другой — готова, по слухам, предоставить малым облачным провайдерам свои TPU.

Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются гиперскейлеры, особенно при строительстве ЦОД, Вахдат сообщил, что отрасль в настоящее время ограничена такими факторами, как ограниченные ресурсы электроэнергии, доступность земли, получение разрешений и проблемы с цепочкой поставок. В качестве одной из ответных мер компания пошла на перезапуск АЭС Duane Arnold Energy Center (DAEC).

