Пузырь не страшен: JPMorgan прогнозирует, что затраты на ЦОД и ИИ-инфраструктуру составят $5 трлн, а спрос будет «астрономический»

Как показал анализ, проведённый JPMorgan Chase & Co., в следующие пять лет на дата-центры, ИИ-инфраструктуру и связанные источники энергоснабжения потратят более $5 трлн, сообщает Datacenter Dynamics. В JPMorgan полагают, что придётся привлечь все публичные рынки капитала, а также частное кредитование, альтернативные источники капитала и даже правительственные средства.

Ожидается, что в 2026–2030 гг. построят ЦОД общей мощностью 122 ГВт — масштаб спроса на вычисления будет оставаться «астрономическим». Если бы не дефицит электричества, ввели бы в эксплуатацию ещё больше дата-центров.

Сроки поставок газовых турбин выросли до трёх-четырёх лет, а на строительство АЭС традиционно уходило более 10 лет. Своевременно добавить 150 ГВт — серьёзная задача, особенно в свете необходимости модернизации энергосистем. Ожидается, что финансирование волны ЦОД ускорит рост рынка государственных облигаций и рынка синдицированных кредитов после спада, вызванного COVID-19.

Годовые потребности в финансировании ЦОД в 2026 году составят порядка $700 млрд, которые можно полностью профинансировать за счёт гиперскейлеров и рынков высоконадёжных облигаций. Тем не менее, к 2030 году потребности превысят $1,4 трлн, для чего потребуется привлекать все финансовые рынки, готовые предоставить капитал.

Средства гиперскейлеров должны сыграть важную роль — эти компании генерируют операционный денежный поток более $700 млрд в год и реинвестируют $500 из них в капитальные затраты. При этом не учитываются порядка $250 млрд расходов на исследования и разработки.

В следующие пять лет около $150 млрд поступит от заёмного финансирования и до $200 млрд — от секьюритизации ЦОД (выпуска облигаций под будущие доходы). Рынки высоконадёжных облигаций могут принести $300 млрд в виде инвестиций в ИИ ЦОД уже в следующем году или $1,5 трлн за пять лет.

Даже с учётом множества источников средств JPMorgan ожидает, что дефицит финансирования составит $1,4 трлн. Его могло бы компенсировать частное кредитование наряду с более активной финансовой поддержкой со стороны государств, особенно на фоне всеобщего интереса к ИИ в контексте национальной обороны и суверенитета.

Тем не менее, JPMorgan не исключает возникновения «ИИ-пузыря», аналогичного «пузырю доткомов» конца 1990-х гг. Также в отчёте уточняется, что для обеспечения 10 % доходности при моделировании инвестиций потребуется выручка на уровне $650 млрд в год, что невероятно много — для достижения таких результатов необходимо внедрять платный ИИ буквально везде. Даже если некоторые компании, работающие в сфере ИИ, получают прибыль, вероятнее всего, будут и «проигравшие», учитывая объёмы привлекаемого капитала и принципа «победитель получает всё» в некоторых сегментах ИИ-экосистемы.

Тревожные рассуждения о возможном «пузыре» на рынке ИИ циркулируют уже не первый месяц. Так, в сентябре крах допустила Goldman Sachs, в октябре — Bank of England, а в ноябре The Wall Street Journal привела мнения экспертов Кремниевой долины, которые тоже допускают, что пузырь всё-таки «лопнет».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: