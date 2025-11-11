Meta✴ потратит $600 млрд на ИИ ЦОД, инфраструктуру и кадры, чтобы создать сверхинтеллект и сохранить технологическое лидерство США

Meta✴ планирует потратить $600 млрд на цифровую инфраструктуру и рабочие места в США, включая ЦОД, в течение следующих трёх лет. Об этом компания сообщила в конце прошлой недели в своём блоге и на промо-странице Building America. Meta✴ отметила, что ЦОД «имеют решающее значение» для достижения её цели — «создать сверхинтеллект для всех» и «помочь Америке сохранить своё технологическое превосходство».

«Именно поэтому мы инвестируем в строительство ведущих в отрасли ИИ ЦОД прямо здесь, в США. Мы планируем выделить более $600 млрд к 2028 году на поддержку технологий ИИ, инфраструктуры и расширение штата», — сообщается в публикации. Из каких источников будет обеспечиваться реализация этих планов, компания не сообщила. С учётом того, что её выручка за прошлый год составила $62,3 млрд, можно предположить, что Meta✴ рассчитывает на внешнюю поддержку. Сейчас компания создаёт гигаваттные ИИ ЦОД Hyperion, Prometheus и недавно анонсированный кампус в Техасе. Всего у компании есть порядка 30 действующих и строящихся кампусов ЦОД по всему миру.

Первоначально эта сумма была названа гендиректором Meta✴ Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg) во время ужина с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) и другими лидерами в сфере ИИ. Цукерберг сказал, что Meta✴ инвестирует «что-то около, я не знаю, как минимум $600 млрд до 2028 года в США», напомнил ресурс Business Insider. Тогда Цукерберг, по-видимому, был не совсем уверен в точной сумме. В разговоре с Дональдом Трампом, который был слышен присутствующим на ужине, поскольку те находились возле микрофона, Цукерберг сказал: «Я не был уверен, какую сумму вы бы выбрали».

На конференции Goldman Sachs в Сан-Франциско, состоявшейся позже в том же месяце, финансовый директор Meta✴ Сьюзан Ли (Susan Li) пояснила, что названная Цукербергом сумма включает все планируемые Meta✴ затраты на развитие инфраструктуры ЦОД в США, а также «все инвестиции, направленные на поддержку деятельности нашего бизнеса в США», включая найм персонала Meta✴. Теперь Meta✴ заявила, что направит средства на разработку проектов ИИ ЦОД, которые позволят сократить потребление воды, стремясь к 2030 году стать «водосберегающей» компанией, то есть возвращать в окружающую среду больше воды, чем потреблять.

«Строя ЦОД в США, мы не только развиваем технологии и ИИ-инфраструктуру, но и создаем рабочие места, поддерживаем местную экономику и укрепляем технологическое лидерство Америки», — отметила компания. Meta✴ заявила, что благодаря её инициативам в сфере ЦОД с 2010 года было создано 30 тыс. рабочих мест для квалифицированных специалистов и 5 тыс. рабочих мест в связанных областях. Компания добавила, что в настоящее время обеспечивает субподрядчиков по всей территории США более чем $20 млрд выручки, поддерживая сталелитейщиков, монтажников трубопроводов, электриков, специалистов по ВОЛС и других специалистов, которые строят новое поколение оптимизированных для ИИ дата-центров.

Ожидается, что в этом году капитальные затраты Meta✴ составят $72 млрд. Сьюзан Ли в прошлом месяце сообщила инвесторам, что в 2026 году капзатраты «значительно» вырастут в связи с планами «активно инвестировать» в дата-центры. Цукерберг заявил, что риск чрезмерного развития ИИ-инфраструктуры оправдан, если это позволит не отстать в гонке за право первым создать сверхинтеллект. При худшем сценарии развития событий у компании будет готова инфраструктура на несколько лет вперед, и она, понеся некоторые затраты на амортизацию, в конечном итоге нарастит дополнительные мощности.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: