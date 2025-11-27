Foxconn вложит $569 млн в производство ИИ-оборудования и компонентов в Висконсине

Тайваньская Foxconn в следующие четыре года намерена вложить $569 млн в свои объекты в Висконсине, а также создать в штате 1374 новых рабочих места. Руководство Корпорации экономического развития Висконсина (Wisconsin Economic Development Corporation, WEDC) одобрило изменение действующего контракта, предоставив Foxconn новые налоговые льготы с учётом результатов её деятельности — в объёме $16 млн в связи с тем, что компания значительно расширяет бизнес в округе Расин (Racine County), сообщает eWeek.

Как заявляют в компании, спрос на инфраструктуру обработки данных продолжает расти, и компания намерена гибко и масштабно реагировать на потребности клиентов в США. При этом в именно в Висконсине работает четверть сотрудников Foxconn в США, новый этап реализации проекта удвоит присутствие в штате к концу десятилетия. Заявление последовало за соглашением Foxconn и OpenAI о разработке и производстве ключевого для ИИ ЦОД оборудования в Соединённых Штатах для того, чтобы ускорить развёртывание ИИ-инфраструктуры в стране и повысить её устойчивость.

Foxconn является крупнейшим производителем серверов для NVIDIA, собирает iPhone для Apple и другую электронику, а совместно с OpenAI будет разрабатывать архитектуру стоек для ИИ ЦОД. Также в рамках соглашения тайваньская компания будет выпускать кабели, сетевые компоненты и системы электропитания для дата-центров на своих заводах в США. OpenAI получит право ранней оценки оборудования и его приоритетных закупок для расширения инфраструктуры, на которую понадобятся сотни миллиардов долларов.

В Foxconn утверждают, что расширение производства в Висконсине обусловлено ростом внутреннего спроса, а также необходимостью создания устойчивых цепочек поставок в самих США. В условиях геополитической неопределённости компании ищут производственные мощности внутри страны.

Расширение бизнеса Foxconn в США свидетельствует о стратегическом повороте компании в сторону отраслей, связанных с технологиями нового поколения — спрос в таких сегментах продолжает расти. Власти Висконсина рассматривают новый проект как часть более масштабной стратегии превращения Висконсина в центр производства высокотехнологичных комплектующих.

В WEDC утверждают, что на 31 декабря 2024 года Foxconn инвестировала в производство в Маунт-Плезанте (Mount Pleasant) $717 млн, т.е. больше первоначальных ожиданий, и создала 1242 рабочих места. За это компания получила налоговые льготы на $62,9 млн. Только в 2024 году капиталовложения компании составили $34,5 млн, $10,5 млн получено в виде кредитов на создание рабочих мест и капиталовложения.

Последнее решение тайваньского гиганта свидетельствует о сохранении динамичного развития объекта, к которому раньше относились скептически. Изначально Foxconn планировала построить завод стоимостью $10 млрд, но в итоге кардинально сократила проект, продав часть земель Microsoft. Последняя, пусть и с задержками, построила здесь свой самый передовой ИИ ЦОД по проекту Fairwater.

Если Foxconn выполнит новые обязательства, штат может ожидать появления множества новых рабочих мест, развития строительства и инфраструктуры. Выделение льгот на основе конкретных результатов защищает штат от прежних ошибок. Теперь от Foxconn будут требоваться измеримые достижения прежде, чем компания получит налоговые льготы. При этом дополнительные инвестиции могут укрепить налогооблагаемую базу, стимулировать спрос на квалифицированные кадры и поддержать стремление региона к развитию высокотехнологичных отраслей.

В США прилагают большие усилия по «локализации» зарубежных бизнесов в стране для её реиндустриализации. На фабрике TSMC в Финиксе (Phoenix, Аризона) изготовили первую в США пластину с чипами NVIDIA Blackwell и первую пластину с CCD AMD EPYC Venice. В начале апреля 2025 года об инвестициях в производство на территории США заявила Wistron. Schneider Electric вложит $140 млн в выпуск в стране электрооборудования, а Hitachi Energy — $1 млрд.

