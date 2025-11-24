Nokia инвестирует $4 млрд в производство и исследования в США

Компания Nokia в сотрудничестве с администрацией президента США объявила о планах инвестировать в течение нескольких лет $4 млрд в программы по расширению своих научно-исследовательских и производственных мощностей в США, чтобы ускорить разработки в области технологий мобильного и фиксированного доступа, IP, оптических сетей и сетей для ИИ ЦОД.

Компания отметила, что этот шаг дополняет её инвестиции в производство, исследования и разработки в США в размере $2,3 млрд в рамках покупки Infinera. Кроме того, ранее Infinera объявила об инвестициях в размере $456 млн в строительство производственных мощностей в Сан-Хосе (San Jose, Калифорния) и предприятия по тестированию и упаковке в Бетлехеме (Bethlehem, Пенсильвания).

$3,5 млрд из объявленной суммы инвестиций Nokia направит на поддержку исследований и разработок в США в области передовых сетевых технологий, включая автоматизацию, квантово-безопасные сети, производство полупроводников, тестирование и упаковку, а также современные материаловедческие разработки. Оставшаяся часть в размере $500 млн будет инвестирована в производство, исследования и разработки в США, в том числе в Техасе, Нью-Джерси и Пенсильвании.

Nokia отметила, что эта инициатива укрепляет её внутренние производственные возможности в области мобильных, фиксированных, IP-, оптических и оборонных систем. В минувшую пятницу президент и исполнительный директор Nokia Джастин Хотард (Justin Hotard) заявил, что новые вложения позволят укрепить сетевую инфраструктуру на фоне роста инвестиций в ИИ, сообщил ресурс The Wall Street Journal.

На прошлой неделе компания объявила на мероприятии 2025 Capital Markets Day для акционеров и инвесторов о масштабной «перезагрузке», в рамках которой оптимизирует свою деятельность, произведёт перестановки в руководящей команде и будет стремиться к расширению совместных партнёрских отношений в области инноваций в рамках курса на развитие ИИ и облачных вычислений. Добавим, что в конце октября NVIDIA сообщила о намерении приобрести пакет акций финской компании стоимостью $1 млрд.

