Планы Meta✴ использовать ИИ-ускорители Google TPU ударили по акциям NVIDIA

Во вторник рынок ценных бумаг компаний в сфере ИИ пришёл в движение после появления в понедельник публикации ресурса The Information о том, что Meta✴ ведёт переговоры с Google об использовании ИИ-ускорителей TPU в её ЦОД в 2027 году. По данным источника ресурса, стороны также обсуждают возможность аренды этих чипов в Google Cloud уже в следующем году, что являются частью более масштабной стратегии Google по привлечению клиентов к использованию TPU в её облаке.

Этот шаг ознаменует собой отход от текущей стратегии Google, нацеленной на использование TPU только в собственных ЦОД, что приведёт к обострению конкуренции на многомиллиардном рынке ИИ-ускорителей, отметило агентство Reuters. В Google Cloud предположили, что эта стратегия может помочь компании получить до 10 % годовой выручки NVIDIA, т.е. миллиарды долларов, говорится в публикации The Information.

Заключение сделки станет сигналом о растущем спросе на чипы Google и потенциальной возможности бросить в будущем вызов доминированию NVIDIA на рынке, тем более что Google ранее договорилась о поставке Anthropic до 1 млн чипов TPU, пишет Bloomberg. О таком развитии событий аналитики говорили ещё в прошлом году, а уже в этом году появились слухи, что Google готова предложить свои чипы другим провайдерам. Впрочем, Anthropic получила и полмиллиона фирменных ускорителей AWS Trainium.

Новость о переговорах вызвала падение во вторник акций NVIDIA на 4,3 %. Акции Alphabet, материнской компании Google, выросли на 4,2 % после более чем 6 % роста в понедельник. Акции Broadcom, участвующей в разработке TPU, выросли более чем на 2 % на премаркете во вторник после роста на 11 % накануне, сообщил CNBC. «Google Cloud испытывает растущий спрос как на наши собственные TPU, так и на GPU NVIDIA; мы намерены поддерживать обе платформы, как и делали это много лет», — заявил представитель Google телеканалу CNBC.

Акции AMD, ранее считавшейся наиболее реальным конкурентом NVIDIA на рынке GPU, во вторник упали на 7,5 %. Акции разработчика чипов Arm упали на 4,2 %. Акции компаний в Азии, связанных с Alphabet, выросли в начале торгов во вторник. В Южной Корее акции IsuPetasys Co., которая поставляет многослойные платы для Alphabet, подскочили на 18 %, установив новый рекорд роста в течение дня. На Тайване акции MediaTek выросли почти на 5 %.

В последние месяцы Google набрала обороты, сумев привлечь Berkshire Hathaway, принадлежащую Уоррену Баффету (Warren Buffett), в качестве инвестора, превратив облачное подразделение в двигатель роста и получив высокие первые отзывы о своей новейшей модели Gemini 3. Предоставление чипов NVIDIA в аренду клиентам является крупным источником дохода для ее облачного подразделения, пишет Reuters.

Чтобы справиться с доминированием NVIDIA, компании потребуется преодолеть почти двадцатилетнюю историю NVIDIA CUDA, которая затрудняет вытеснение её экосистемы. Более 4 млн разработчиков по всему миру используют CUDA для создания ИИ-приложений и других программ. Кроме того, Google должно хватать TPU на всех клиентов. Следует учесть и то, что Meta✴ разрабатывает собственные ИИ-ускорители MTIA.

