Помимо циклических сделок NVIDIA теперь раздаёт партнёрам и «кредиты доверия»

Несмотря на растущую критику стратегии NVIDIA по финансированию своих клиентов, компания продолжает поддерживать своих партнёров и заказчиков всё новыми способами. Как пишет Data Center Dynamics, в своём недавнем отчёте по форме 10-Q NVIDIA сообщила, что выступила в качестве гаранта своего партнёра, что позволило последнему «обеспечить аренду объекта с ограниченной доступностью, подкреплённую кредитной историей» NVIDIA.

Партнёр, имя которого не раскрывается, разместил на эскроу-счете около $470 млн, и у него уже есть соглашение о продаже облачных мощностей, что, по словам NVIDIA, снижает риск. Если компания не выполнит свои обязательства, NVIDIA имеет право взять объект в аренду для внутреннего использования или сдать его в субаренду, но ей придётся выплатить в течение пяти лет $860 млн.

За последнее время NVIDIA заключила с покупателями своих ускорителей ряд сделок, отличающихся циклическим характером, что увеличило и без того высказываемые опасения экспертов в растущем пузыре на ИИ-рынке. Компания поддержала, в том числе, такие необлака, как CoreWeave, Nebius, Nscale, Lambda и Crusoe.

В некоторых случаях компания выступает в качестве гаранта продаж. В сентябре этого года NVIDIA пообещала выкупить нераспроданные вычислительные мощности у CoreWeave за $6,3 млрд, а также заключила сделку с Lambda на $1,5 млрд на аренду серверов с собственными чипами. NVIDIA также готова инвестировать крупные суммы в разработчиков ИИ-моделей. Она заключила мегасделку на $100 млрд с OpenAI, а также сделку на $10 млрд с Anthropic. Обе сделки пока не завершены, и также привязаны к гарантиям продажи ускорителей.

Также сообщается, что NVIDIA обсуждала возможность поддержки кредитов OpenAI на ЦОД, чтобы ускорить реализацию планов по расширению комплекса Stargate. Компания также инвестирует в разработчиков ИИ-моделей Mistral AI, xAI и Cohere, планирует инвестировать $5 млрд в Intel и $2 млрд в разработчика ПО Synopsys, а также поддерживает фонд ЦОД под руководством BlackRock.

Уровень инвестиций в поддержание собственных продаж вызвал критику известного инвестора Майкла Берри (Michael Burry), ставшего прообразом одного из героев фильма «Игра на понижение», вынудив NVIDIA оправдываться, заявив, что она отличается от Enron, обанкротившейся из-за бухгалтерского мошенничества, а также от WorldCom или Lucent, оказавшихся в центре скандалов из-за манипуляций с учётом финансов и отчётностью.

