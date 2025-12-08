$2 млрд инвестиций NVIDIA в Synopsys несут риски для UALink

Объявление NVIDIA о расширении сотрудничества с Synopsys, разработчиком ПО для проектирования чипов и членом совета директоров UALink, и инвестициях в размере $2 млрд в совместные инициативы, последовавшее после недавнего решения производителя ИИ-ускорителей инвестировать $5 млрд в Intel, вызвали опасения по поводу его возможного влияния на разработку UALink — альтернативы собственному интерконнекту NVLink.

Как отметил Network World, Synopsys входит в совет директоров консорциума Ultra Accelerator Link (UALink) — отраслевой коалиции из более чем 80 компаний, включая AMD, Intel, Google, Microsoft и Meta✴, которая работает над созданием открытой альтернативы технологии NVIDIA NVLink для объединения ИИ-ускорителей в один домен.

NVIDIA инвестировала $2 млрд в обыкновенные акции Synopsys ($414,79/ед.), получив долю в разработчике ПО и планируя в рамках партнёрства объединить преимущества своих технологий с ведущими на рынке инженерными решениями Synopsys. В сентябре NVIDIA инвестировала $5 млрд в Intel, объявив о сотрудничестве с целью разработки чипов для ЦОД и ПК с использованием NVLink Fusion. За несколько месяцев до этого Intel взяла на себя обязательство совместно разрабатывать конкурирующий стандарт UAlink. Arm тоже присоединилась к консорциуму UAlink, участвуя при этом и в экосистеме NVLink Fusion.

Moor Insights & Strategy считает, что с помощью инвестиций NVIDIA укрепляет свою экосистему на фоне вызовов AMD, будь то CPU, GPU или сетевые решения. Вместе с тем аналитики признают, что это «действительно усиливает давление на UALink» — финансовая «доля» NVIDIA в консорциуме UALink может повлиять на разработку открытого стандарта, специально созданного для конкуренции с технологиями самой NVIDIA и предоставления предприятиям более широкого выбора компонентов. Компании считают такие открытые стандарты критически важными для предотвращения привязки к одному поставщику и поддержания конкурентоспособных цен.

В апреле консорциум ратифицировал спецификацию UALink 200G 1.0, определяющую открытый стандарт для объединения в один кластер до 1024 ИИ-ускорителей со скоростью 200 Гбит/с на линию. Это прямой конкурент NVLink, хотя и не такой производительный. При этом Synopsys играет ключевую роль в работе консорциума. Она не только вошла в совет директоров UALink, но и анонсировала первые в отрасли компоненты для проектирования UALink, позволяющие создавать ускорители, совместимые с UALink.

Gartner признаёт наличие напряжённости: «Сделка между NVIDIA и Synopsys действительно вызывает вопросы о будущем UALink, поскольку Synopsys является ключевым партнёром консорциума и владеет критически важными IP на UALink, который конкурирует с проприетарным NVLink». По оценкам Greyhound Research, Synopsys играет ведущую роль в UALink, поэтому вхождение NVIDIA в структуру акционеров Synopsys может повлиять на заинтересованность последней в работе консорциума. UALink действует благодаря коммерческому согласованию, общим приоритетам НИОКР и близости планов развития участников. Даже потенциальная возможность влияния NVIDIA может подорвать доверие среди членов UALink.

«Партнёры по консорциуму должны быть готовы к тому, что будущие версии UALink могут быть сформированы таким образом, что это либо замедлит их развитие, либо будет смещено в сторону компромиссов в дизайне для минимизации конкурентного давления на NVLink», — предупреждает Greyhound Research, призывая консорциум «срочно усилить управление, повысить прозрачность в отношении вклада Synopsys и рассмотреть механизмы защиты, если хочет сохранить доверие».

Объявляя о партнёрстве, NVIDIA и Synopsys подчеркнули, что сотрудничество будет сосредоточено на инженерных инструментах на базе ИИ, а не на интерконнектах. В частности, библиотеки NVIDIA CUDA-X будут интегрированы в приложения Synopsys для проектирования микросхем, молекулярного моделирования и электромагнитного анализа. В пресс-релизе по поводу сотрудничества не было никакого упоминания NVLink или интерконнектов. «Поэтому это больше похоже на партнёрство в сфере ПО, чем в сфере интеллектуальной собственности», — пишет Moor Insights & Strategy.

Генеральный директор Synopsys Сассин Гази (Sassine Ghazi), подчеркнул, что партнёрство никак не связано с циклическим финансированием. «Мы не намерены и не берём на себя обязательство использовать эти $2 млрд на покупку GPU NVIDIA», — сказал он, добавив, что к партнёрству могут присоединиться другие производители микросхем. Это означает, что компании могут продолжать сотрудничество в рамках более широкой экосистемы, то есть Synopsys продолжит работать с другими поставщиками, конкурирующими с NVIDIA, будь то AMD, Broadcom или один из гиперскейлеров.

В ответ на просьбу Network World прокомментировать возможное влияние партнёрства на её приоритеты, Synopsys заявила, что это не меняет её стратегию. В свою очередь, NVIDIA не ответила вопрос ресурса о том, как эти инвестиции могут повлиять на деятельность Synopsys в рамках UALink или на независимость консорциума. Впрочем, аналитики сходятся во мнении, что для консорциума это партнёрство вряд ли можно считать чем-то позитивным. UALink важен для будущих ИИ-платформ AMD. HPE, которая одной из первых поддержала решение AMD Helios AI, будет использовать реализацию UALink over Ethernet (UALoE).

