Meta✴ «одолжила» у Intel 250 МВт для своего ЦОД, пока так достраивает свою фабрику

Построенная для будущей фабрики Intel электрическая подстанция компании AEP Ohio в округе Ликинг (Licking, Огайо) так и не была сдана заказчику, поэтому Meta✴ решила воспользоваться простаивающими мощностями, чтобы запитать свой ЦОД поблизости, сообщает Datacenter Dynamics. Подстанция может обеспечить ЦОД до 250 МВт.

Сначала дата-центр Meta✴ получит 120 МВт, а к апрелю 2026 года, как ожидается, все доступные ему 250 МВт. Вся запланированная мощность 500 МВт будет передана исходному заказчику — Intel в начале 2029 года. AEP Ohio и Meta✴ обратились к регулятору штата Public Utilities Commission of Ohio с просьбой одобрить такой своеобразный «займ». Задержки в строительстве фабрики Intel в Нью-Олбани (New Albany) стоимостью $28 млрд привели к тому, что подстанция оказалась невостребованной.

AEP Ohio сделку называет выигрышной для всех, компания гарантирует, что клиенты не понесут дополнительных расходов, связанных с подстанцией. Intel также поддержала соглашение, назвав его «продуктивным решением», приносящим пользу местному сообществу и обеспечивающим компании достаточно электроэнергии для удовлетворения производственных потребностей в Огайо.

Intel начала строительство объекта в 2022 году, планируя ввести в эксплуатацию первые два здания в 2025-м. Тем не менее, задержки разного характера привели к тому, что ввод объекта в эксплуатацию отложен до 2030–2031 гг. Представители штата по-прежнему утверждают, что проект в конечном итоге будет реализован.

Meta✴ ведёт деятельность в Нью-Олбани с 2017 года, первый кампус ЦОД был открыт там в 2020 году. В апреле 2022 года компания объявила, что намерена расширить свои площадки за счёт строительства двух зданий общей площадью около 92–93 тыс. м2. В июне 2025 года было объявлено о реализации энергетической генерирующей инициативы South Power Generation Project на 200 МВт, предусматривающей подачу электричества в ЦОД в Нью-Олбани в обход общих энергосетей. В Нью-Олбани находятся и несколько других крупных ЦОД, в проектах участвуют Microsoft, AWS и Google.

