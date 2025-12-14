Контракт с Anthropic на $11 млрд не помог — акции Broadcom рухнули из-за слабого прогноза

Broadcom после публикации результатов за IV квартал и 2025 финансовый год в целом, завершившийся 2 ноября, столкнулась с самым значительным падением своих акций за последние 10 месяцев в связи с тем, что её прогноз продаж не оправдал ожиданий инвесторов.

Сообщение генерального директора Broadcom Хока Тана (Hock Tan) об имеющемся портфеле заказов на продукцию для ИИ-инфраструктур на сумму $73 млрд, которая будет отгружена в течение следующих шести кварталов, явно разочаровало некоторых инвесторов, хотя Тан уточнил, что эти цифры являются «минимальными». «Мы ожидаем гораздо большего по мере поступления новых заказов на отгрузку в течение следующих шести кварталов, — сказал он. — Таким образом, наш срок выполнения заказа, в зависимости от конкретного продукта, может составлять от шести месяцев до года».

Несмотря на то, что результаты за квартал и прогнозы Broadcom превзошли оценки Уолл-стрит, акции компании упали на торгах в Нью-Йорке в пятницу на 12 %, что стало самым большим падением в течение дня с конца января, пишет Bloomberg. Но даже с учётом этого падения её акции выросли более чем на 57 % за год (по данным Reuters). Акции ещё одного участника ИИ-рынка, Oracle, упали в пятницу на 4 % на фоне новостей о переносе сроков завершения строительства некоторых ЦОД, предназначенных для сервисов OpenAI. Это произошло вслед за обвалом на 11 % после публикации отчёта о результатах за последний финансовый квартал.

ИИ стал движущей силой фондового рынка и экономики в целом в этом году, поэтому любые негативные настроения на ИИ-рынке могут иметь далеко идущие последствия, отметил CNBC. В минувшую пятницу индекс Nasdaq упал примерно на 1,4 %, а S&P 500 снизился почти на 1 %, причём сильнее всего пострадали компании, тесно связанные с ИИ-инфраструктурой.

Тан раскрыл имя нового клиента, о котором он сообщил в ходе отчёта за предыдущий квартал. Им оказался стартап Anthropic, от которого в IV квартале поступил заказ на $11 млрд на разработку кастомного ИИ-чипа после сделки на $10 млрд в III квартале. Тан также рассказал о подписании Broadcom ещё одного контракта на разработку XPU на $1 млрд, снова сразу не назвав имя заказчика.

Broadcom сообщила о росте выручки год к году на 28 % за отчётный квартал, до $18,02 млрд в основном за счёт увеличения продаж ИИ-чипов на 74 %, что превысило среднюю оценку аналитиков, опрошенных LSEG, в $17,49 млрд. Скорректированная прибыль (Non-GAAP) на разводнённую акцию составила $1,95, что тоже превысило среднюю оценку экспертов в $1,86. Чистая прибыль (GAAP) равняется $8,52 млрд или $1,74 на разводнённую акцию. Тан сообщил, что выручка от продаж ИИ-полупроводников удвоится в I финансовом квартале по сравнению с прошлым годом и составит $8,2 млрд, благодаря кастомным ИИ-ускорителям и коммутаторам Ethernet для ИИ-инфраструктуры.

Кирстен Спирс (Kirsten Spears), финансовый директор Broadcom, указала в пресс-релизе, что в 2025 финансовом году скорректированная EBITDA выросла на 35 % год к году, до рекордных $43,0 млрд, а свободный денежный поток составил $26,9 млрд. Она предупредила, что «валовая маржа будет ниже» для некоторых ИИ-систем Broadcom, поскольку компании придётся закупать больше комплектующих для производства. Следует отметить, что снижение рентабельности, по крайней мере в краткосрочной перспективе, является одним из главных поводов для беспокойства инвесторов. «Сейчас планы многих по расходам кажутся настолько масштабными, что паниковать преждевременно», — считает, в свою очередь, Бен Рейтцес (Ben Reitzes), аналитик Melius Research.

Выручка группы полупроводниковых решений Semiconductor Solutions достигла $11,07 млрд, увеличившись на 35 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. $6,7 млрд из этой суммы пришлись на ИИ-продукты. Менее чем за три года выручка Broadcom от аппаратного обеспечения для ИИ-инфраструктуры выросла в 10 раз.

Бизнес по разработке инфраструктурного ПО принёс компании $6,94 млрд (рост год к году на 19 %). Тан сообщил, что большая часть этого роста связана с продажами решений VMware, которые, по его словам, обеспечат двузначный рост до 2026 года. Это является замедлением по сравнению с 26-% ростом в годовом исчислении, зафиксированным в 2025 финансовом году, отметил The Register. Однако рентабельность подразделения ПО выросла на 6 п.п. до 78 %, что отражает завершение процесса интеграции VMware в Broadcom.

Что касается итогов за весь 2025 финансовый год, то выручка Broadcom составила $63,89 млрд (рост год к году на 24 %), чистая прибыль (GAAP) — $23,13 млрд (рост — 292 %), чистая прибыль на акцию — $4,77 (рост — 288 %).

Тан прогнозирует, что полупроводниковый бизнес обеспечит Broadcom быстрый рост, и сообщил, что в I квартале 2026 финансового года компания ожидает получить выручку $19,1 млрд, что на 28 % больше, чем в предыдущем году. Хотя многие рассчитывали на сделку с OpenAI после объявления в октябре о новом клиенте, Тан развеял эти надежды, заявив инвесторам: «Мы не ожидаем многого в 2026 году».

Broadcom также воздержалась от предоставления годового прогноза выручки от ИИ-продукции — Тан заявил, что это «постоянно меняющаяся цель». «Мне сложно точно определить, как будет выглядеть 2026 год», — сказал он. — Поэтому я бы предпочёл не давать вам никаких прогнозов».

Вместе с тем он отметил, что прогнозы охлаждения спроса на ИИ-оборудования не сбудутся, сославшись на продолжающееся поступление заказов. «Мы никогда не видели таких объёмов заказов, как за последние три месяца», — сказал Тан инвесторам, добавив, что портфель заказов компании может вырасти ещё больше. Он отмахнулся от предупреждений инвесторов о возможных ограничениях в цепочке поставок, заявив, что Broadcom может получить необходимые мощности TSMC, уклонившись также от вопроса о влиянии стоимости оперативной памяти и указав на новый завод в Сингапуре как на источник необходимых мощностей по упаковке и сборке для удовлетворения спроса.

Также гендиректор Broadcom выразил мнение, что время кремниевой фотоники ещё не наступило. Он заявил, что прежде, чем эта технология станет необходимой, должны пройти две волны инноваций. Первая — масштабирование интерконнектов на основе меди для стоечных систем. Вторая — подключаемая оптика — технология, объединяющая электронные и фотонные устройства.

