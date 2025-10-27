BNP Paribas: только инвестиции в ИИ удерживают экономику США от рецессии

По словам финансовых экспертов, в США сложилась ситуация, при которой рецессию в экономике страны предотвращают преимущественно капитальные вложения в сферу ИИ. Строительство инфраструктуры ЦОД и разработка ИИ-моделей обеспечивают экономический рост на фоне потрясений, характерных для других секторов экономики, сообщает The Register. Как свидетельствуют многочисленные источники, это компенсирует негативное влияние высоких процентных ставок и «хаотичную» торговую политику президента США.

По словам BNP Paribas, именно ИИ удержал экономику от рецессии. Подчёркивается, что рост расходов убедил бизнесы в неизбежности устойчивого роста. Как считают эксперты Apollo Global Management, «в настоящее время роста корпоративных капиталовложений помимо ИИ практически нет». Несмотря на повышение ставок ФРС, расходы на ИИ практически не сократились — в отличие от типичного поведения инвесторов в таких случаях.

Это объясняется тем, что инвестиции в ЦОД в конечном счёте финансируются за счёт роста стоимости акций компаний «великолепной семёрки», включая Microsoft, Amazon, Alphabet и NVIDIA. По расчётам Omdia, мировые капиталовложения в дата-центры в 2025 году превысят $657 млрд, это почти вдвое больше, чем пару лет назад, а основным игроком остаются США. Только годовые расходы Amazon на дата-центры превышают $100 млрд, что примерно равно ВВП Коста-Рики.

По расчётам некоторых экспертов, 92 % экономического роста США в первых двух кварталах 2025 года пришлось на оборудование и ПО для обработки информации. Предполагается, что в конечном счёте ИИ будет помогать экономике, позволяя делать больше с меньшими затратами. Отчасти это уже происходит, но революционных изменений пока не отмечено. Это подтверждается многочисленными исследованиями, свидетельствующими, что несмотря на миллиардные вливания в ИИ, окупаемость инвестиций в этой сфере остаётся неопределённой.

Проведённое в США исследование показало, что бизнес инвестировал в ИИ-инициативы десятки миллиардов долларов, но 95 % из них не получили никакой отдачи. По оценкам консультантов Bain & Company, при сохранении нынешней кривой расходов технологический сектор должен обеспечивать к 2030 году продаж в сфере ИИ на $2 трлн ежегодно, поэтому велики опасения относительно формирования очередного финансового пузыря. О вероятности формирования пузыря сообщали Goldman Sachs и Банк Англии.

Особенно беспокоит аналитиков оценка OpenAI в $500 млрд, поскольку компания, хотя и известная революционными технологиями, пока не приносит прибыли. Сам её глава Сэм Альтман (Sam Altman) признал, что отрасль ИИ находится в пузыре, но сам он, похоже, не видит в этом ничего страшного, даже с учётом того, что в недавнем отчёте появилась информация, что компания теряет приблизительно втрое больше денег, чем зарабатывает. Правда, фактически за её услуги платят лишь 5 % из 800 млн пользователей ChatGPT.

