Семь из десяти российских компаний не окупили инвестиции в ИИ

Исследование, проведенное консалтинговой компанией TRIADA Partners (бывшие партнёры и консультанты Mckinsey & Company), говорит о том, что примерно 70 % российских предприятий пока не смогли окупить инвестиции в ИИ, несмотря на то что они были сделаны несколько лет назад.

Аналитики изучили данные по использованию технологий ИИ более 10 крупнейших компаний-клиентов, крупных и средних бизнесов на российском рынке в сегментах горной добычи, металлургии, добычи нефти и строительной отрасли. На этих предприятиях в числе прочего применяются системы на основе генеративного ИИ.

По оценкам экспертов, технологии ИИ в том или ином виде используют в своей работе около 70 % компаний в России. Средний срок окупаемости ИИ-проектов составляет 2–3 года, но по прошествии этого времени многие предприятия по-прежнему не могут компенсировать понесённые затраты.

Вместе с тем стоимость готовых ИИ-решений, включая модель и поддержку, при заказе у сторонних разработчиков может исчисляться десятками и сотнями миллионов рублей. Причём условия соглашения зачастую предполагают, что клиент должен делиться с разработчиком своими данными, что вызывает опасения в плане безопасности. В целом, бюджет на ИИ-проекты в среднем распределяется следующим образом:

Затраты на разработку и обучение модели — 25 %;

Формирование команды разработчиков и обучение персонала — 25 %;

Интеграция в текущую IT-инфраструктуру, включая перестройку IT-ландшафта, закупку облачные ресурсов и лицензий — 15 %;

Сбор и обработка данных — 15 %;

Инфраструктура для тестирования и эксплуатации, включая энергопотребление — 10 %;

Управление изменениями — 5 %;

Риск-менеджмент — 5 %.

Вопрос окупаемости инвестиций в ИИ, по данным TRIADA Partners, наиболее остро стоит у промышленных компаний, организаций из сфер энергетики, госуправления и обороны. Основными препятствиями аналитики называют отсутствие единой стратегии и координации ИИ-проектов, что приводит к конфликтующим решениям, а также несистемность трансформаций.

Эксперты подчёркивают, что одиночные пилотные инициативы «не дают системного эффекта»: для достижения наилучших результатов необходимо охватывать все ключевые и поддерживающие функции — производство, маркетинг, HR, закупки, финансы и пр. Кроме того, в окупаемости инвестиций в технологии ИИ может помочь коммерциализация и вывод собственных разработок на рынок.

«Скорость и повсеместность интеграции ИИ имеет обратную сторону — пока не для всех компаний очевидна эффективность таких технологий, правильный алгоритм их внедрения и использования, что приводит к увеличению сроков окупаемости инвестиций. В сложившейся ситуации бизнес находится в поиске решений оптимизировать затраты», — говорит TRIADA Partners.

