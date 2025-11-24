Внедрение облачных технологий увеличивает прибыль компаний, показало исследование Yandex B2B Tech и «Яков и Партнёры»

Согласно совместному исследованию консалтинговой компании «Яков и Партнёры» и Yandex B2B Tech «Облачные технологии: тренды и перспективы развития», российские компании продолжают наращивать масштабы использования облачных сервисов, получая от внедрения облачных решений заметный финансовый эффект. В основу исследования легли результаты опроса руководителей 200 крупных российских компаний из 17 отраслей.

По оценкам экспертов, большей частью высоким уровнем внедрения ИИ могут похвастать компании с высоким уровнем использования облаков — таких 30 %. При низком уровне использования облаков уровень внедрения ИИ составляет не более 2 %.

Около половины компаний оценивают эффект от внедрения облачных решений как превышающий 3 % их EBITDA, что значительно больше затрат на облако. В цифровых отраслях финансовый эффект ещё выше: более 5 % EBITDA у компаний в сфере ИТ и технологий электронной коммерции, а также телекоме и медиа. У 73 % респондентов эффект превысил затраты, у 2 % — он оказался выше 25 %, но 23 % опрошенных всё ещё не могут его оценить.

При этом главный результат внедрения компании видят не в прямой экономии, а в улучшение масштабируемости, повышении доступности данных и надёжности инфраструктуры. В этих условиях около половины компаний тратят на облачные решения более 5 % от годового ИТ-бюджета, а свыше 30 % планируют увеличить расходы в будущем.

Большинство участников опроса (94 %) планируют и дальше использовать облачные технологии, причем 44 % намерены масштабировать существующие решения, 28 % — применять технологии в новых сценариях, 26 % — использовать облачные технологии в тех же объёмах.

Половина компаний планирует увеличить количество провайдеров облачных услуг. При этом ключевым критерием при выборе компании называют качество платформы и сопутствующих сервисов, превышающим по значимости цену и модель ценообразования. Согласно опросу, компании быстро переходят к гибридной модели: более 70 % используют одновременно публичное облако и on-premise инфраструктуру. Проникновение решений PaaS и SaaS составляет 65–66 %, при этом свыше половины компаний (52 %) комбинируют IaaS-, PaaS- и SaaS.

Компании активно используют PaaS для ускорения разработки, анализа данных и внедрения AI-технологий, в большинстве случаев — несколько типов. Наиболее востребованы решения для хранения и обработки данных (78 % респондентов), инструменты для разработчиков (76 %), сервисы в области ML и ИИ (65 %), оркестрация, управление контейнерными кластерами (40 %) и инструменты аналитики и визуализации данных (27 %).

Отмечено, что аналитические платформы ускоряют подготовку отчётов более чем в два раза, автоматизация консультаций снижает нагрузку на клиентскую поддержку на 20 %, а генеративные сервисы для создания карточек товаров увеличивают скорость публикации в десятки раз.

В исследовании отмечено, что глобальный рынок публичных облаков увеличился с 2020 по 2024 гг. почти втрое, до почти $600 млрд, и, согласно прогнозу, достигнет $1,26 трлн в 2028 году. По словам «Яков и Партнёры», на публичные облака приходится больше 60 % мирового рынка ПО, и при позитивном сценарии к 2030 году доля может составить порядка 80 %. При этом в России этот рынок всё ещё является недостаточно зрелым, занимая около 35 % рынка ПО. Вместе с тем прогнозируемые темпы его роста будут превышать мировые, и в течение следующих пяти лет рынок вырастет приблизительно в три раза, практически сравнявшись с on-premise.

Согласно прогнозу экспертов, в 2030 году российский рынок облаков по основным типам решений достигнет рекордных 1,24 трлн руб. Основными драйверами его роста являются цифровизация отраслей и спрос на гибкие решения. Рынок включает в себя все облачные решения ПО, а также потребление частных облаков и внутригрупповое потребление решений облачных провайдеров. На внешнее потребление приходится около 70 %.

Источник: