«Безответственный» ИИ: большинство компаний пока несут финансовые потери, связанные с внедрением ИИ

По данным исследования британской консалтинговой компании EY (Ernst & Young), почти каждый крупный бизнес, внедривший ИИ в свои операции, понёс определённые финансовые потери. Часто это происходит из-за несоблюдения нормативных требований, получения ошибочных результатов, «предвзятости» или негативного влияния на достижение целей устойчивого развития, сообщает Reuters. Несколько реже сообщалось о репутационном ущербе и юридических проблемах.

В июле-августе 2025 года EY провела анонимный опрос среди 975 топ-менеджеров, курирующих внедрение ИИ в компаниях со всего мира с годовым оборотом не менее $1 млрд. Совокупные потери бизнеса оцениваются в $4,4 млрд, при этом от ожиданий бизнеса отставали показатели вроде роста выручки, уровня экономии затрат и степени удовлетворённости сотрудников. Тем не менее, представители опрошенных компаний настроены оптимистично и полагают, что внедрение ИИ в конце концов принесёт ощутимые плоды.

По словам представителя EY, искусственный интеллект, безусловно, повышает производительность и эффективность бизнеса — сотрудники при прочих равных способны выполнять больше задач и делать это быстрее. При этом создание ценности не настолько велико, поскольку часто удаётся выполнять больший объём работы, а не обязательно сокращать расходы или получать немедленную выручку.

Исследование EY уделяло основное внимание «ответственному внедрению ИИ» — ряду показателей, которые дают возможность оценить, разработал ли бизнес внутреннюю политику управления ИИ, довели ли до пользователей чёткие правила эксплуатации и осуществляют ли контроль за соблюдением правил. По словам EY, компании с более подробно разработанной политикой «ответственного ИИ» (Responsible AI) утверждают, что добились больших продаж, сокращения затрат и большее высокой степени удовлетворённости сотрудников.

Примечательно, что жертвой ИИ недавно стал другой консалтинговый гигант — компания Deloitte, представившая австралийскому правительству документ с фейковыми ссылками, цитатами и даже полностью выдуманной выдержкой из постановления Австралийского федерального суда.

