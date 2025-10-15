Broadcom представила первые в мире 800GbE-адаптеры Thor Ultra с поддержкой Ultra Ethernet для масштабных ИИ-кластеров

Компания Broadcom анонсировала изделия Thor Ultra: это, как утверждается, первые в отрасли сетевые Ethernet-адаптеры (NIC) стандарта 800G, которые могут использоваться в составе масштабных ИИ-кластеров, объединяющих сотни тысяч ускорителей XPU для обработки моделей с триллионами параметров.

Изделия выполнены в соответствии с открытой спецификацией Ultra Ethernet Consortium (UEC). Реализованы передовые возможности RDMA, включая многоканальное распределение на уровне пакетов для эффективной балансировки нагрузки, избирательную ретрансляцию для высокопроизводительной передачи данных, доставку пакетов вне очереди напрямую в память XPU, а также программируемые алгоритмы управления перегрузкой на уровне отправителя и получателя.

Адаптеры Thor Ultra доступны в виде карт PCIe и OCP 3.0. Используется хост-интерфейс PCIe 6.0 x16. Реализован один порт с возможностью использования в режимах 800/400/200/100G/50/25GbE. Допускается шифрование и дешифрование данных на линейной скорости, что освобождает CPU/XPU от ресурсоёмких вычислительных задач. Благодаря применению 200G/100G PAM4 SerDes обеспечивается большая дальность пассивного медного соединения.

В качестве ключевых сфер использования названы серверы для задач ИИ и машинного обучения, публичные и частные облачные платформы, высокопроизводительные серверы хранения, а также системы HPC. Адаптеры Thor Ultra совместимыми с такими коммутационными решениями, как Broadcom Tomahawk 6. Упомянуты развитые функции телеметрии и обеспечения безопасности.

