«Росатом» создал российский интерконнет «Альфа»: до 80 Гбит/с на порт и до 4096 узлов

Научно-производственное объединение «Критические информационные системы» (НПО КИС), входящее в «Росатом», представило коммуникационную сеть Альфа, предназначенную для передачи данных между узлами вычислительных систем с высокой скоростью и малой задержкой. В качестве сфер применения сети «Альфа» названы СХД, СУБД, суперкомпьютеры и кластеры (в том числе на основе GPU), бортовые вычислительные комплексы и пр.

Архитектура «Альфы» предполагает использование чипа на базе ПЛИС и хост-интерфейса PCIe 3.0 x16. Топология — 5D-тор, Fat Tree, Dragonfly+. Реализована поддержка медных и оптических кабелей, прямого доступа в память удалённого узла (RDMA), атомарных операций и вызовов удалённых прерываний, а также счётчиков производительности и исключительных ситуаций. Передача данных происходит без участия ядра ОС (в пространстве пользователя).

Заявленная пропускная способность достигает 80 Гбит/с на порт, пропускная способность MPI (Message Passing Interface) — 72,5 Гбит/с. Задержка между соседними узлами составляет 1,7 мкс, задержка узла — 0,5 мкс. Темп выдачи сообщений — 50 МТ/с. Возможно масштабирование до 4096 узлов.

Для сети «Альфа» разработаны адаптер и коммутатор. Первый выполнен в виде HHHL-карты с интерфейсом PCIe 3.0 x16. Предусмотрены два порта QSFP-DD. Применяется пассивная система охлаждения, потребляемая мощность — до 29,5 Вт. Изделие имеет размеры 142,25 × 68,9 × 17,25 мм. Возможно объединение в кольцо до восьми адаптеров без использования коммутатора.

В свою очередь, коммутатор располагает 32 портами QSFP-DD: устройство представляет собой четыре модуля коммутации, соединённых в кольцо. Решение выполнено в форм-факторе 1U с габаритами 650 × 43,6 × 440 мм. Используется активное воздушное охлаждение, а энергопотребление не превышает 300 Вт. Коммутатор получил блок питания с резервированием.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: