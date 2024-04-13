«Ростех» начал поставки серверов и обновлённого интерконнекта «Ангара» для отечественных суперкомпьютеров

Государственная корпорация «Ростех» объявила о начале поставок оборудования нового поколения для создания отечественных суперкомпьютеров. Речь идёт о высокопроизводительных серверах, 24-портовых коммутаторах и адаптерах интерконнекта «Ангара».

В сообщении «Ростеха» говорится, что оборудование стало более компактным по сравнению с предыдущими модификациями. Адаптеры «Ангара» обеспечивают объединение серверов в единый вычислительный кластер для проведения расчётов с высокоинтенсивным обменом информацией и низкими задержками. Новинка разработана специалистами Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) в составе холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

На сайте НИЦЭВТ представлено изделие ЕС8431. Это FHFL-карта с интерфейсом PCIe 2.0 x16, которая обеспечивает до шести (или до восьми при использовании платы расширения) портов для соединения с соседними узлами. Пропускная способность достигает 75 Гбит/с на порт, задержка — 130 нс на хоп. Применяются Samtec-кабели. Поддерживаются топологии сети «кольцо», 2D, 3D и 4D-тор (либо решётка), причём возможно масштабирование до 32 тыс. узлов. Энергопотребление — 30 Вт.

Также доступен низкопрофильный 15-Вт адаптер ЕС8432, который по характеристикам в целом повторяет ЕС8431, но имеет только один порт (CXP). Он ориентирован на работу с коммутаторами. И НИЦЭВТ как раз предлагает такое решение — изделие ЕС8433 типоразмера 1U. Оно располагает 24 портами с пропускной способностью до 75 Гбит/с. Возможно масштабирование до 2 тыс. узлов. Энергопотребление не превышает 150 Вт.

На мероприятии «Суперкомпьютерные дни в России 2023» НИЦЭВТ также анонсировал более компактный вариант адаптера ЕС8452.02 и 24-портовый коммутатор ЕС8453.03. В сообщение «Ростеха» не уточняется, о каких именно продуктах идёт речь. В маркетплейсе госкорпорации рекомендованная розничная цена коммутатора ЕС8433 составляет 2,8 млн руб., а адаптеров ЕС8431 и ЕС8432 — 396 тыс. руб. и 300 тыс. руб. соответственно.

В ассортименте НИЦЭВТ также значится сервер общего назначения Server-NICEVT-044 SP3 на платформе AMD. Он может оснащаться одним или двумя процессорами EPYC Naples/Rome/Milan (от 8 до 48 ядер), до 1 Тбайт RAM, двумя блоками питания с возможностью горячей замены. Возможна установка SSD суммарной вместимостью до 10 Тбайт и HDD общей ёмкостью до 80 Тбайт. Форм-фактор — 2U. Рекомендованная розничная цена составляет 1,2 млн руб.

«Мы произвели первые поставки нового поколения сетевого оборудования линейки "Ангара", разработка которого завершилась в 2023 году. Техника установлена на территории двух научно-исследовательских организаций. Устройства позволяют ещё более эффективно выполнять задачи по созданию современных российских суперкомпьютеров для решения сложных научных задач. Сегодня именно от такого оборудования во многом зависит успех и скорость научных изысканий, а значит — и развитие отечественной промышленности», — говорит генеральный директор НИЦЭВТ.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: