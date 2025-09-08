Из грязи в князи: Fluidstack, в штате которой было всего 10 человек, получила многомиллиардный контракт на создание «атомного» ИИ-облака во Франции

Не самый известный британский стартап Fluidstack в феврале этого года подписал соглашение с французскими властями о создании стране ИИ-кластера на 1 ГВт, запитанного от французских АЭС. Fluidstack, в которой в 2024 году работало всего 10 штатных сотрудников, стала неожиданным для экспертов исполнителем проекта по созданию «атомного» ИИ ЦОД за $11,6 млрд для 500 тыс. ускорителей, сообщает Forbes. В июне Fluidstack заявила, что общий бюджет проекта французских ЦОД может превысить $46 млрд.

Сделка — лишь часть пакета инвестиций в ИИ-инфраструктуру на $113 млрд, которые Макрон анонсировал в феврале. Многомиллиардные обязательства в соответствующей сфере взяли на себя канадский пенсионный фонд Brookfield, французский государственный инвестиционный банк BPIFrance и ИИ-фонд MGX из ОАЭ.

Основанная в 2017 году Fluidstack потратила годы на освоения рынка ИИ. Сначала стартап буквально сводил вместе обладателей простаивающих ускорителей и клиентов с небольшими бюджетами. В 2022 году выручка компании составила $1,8 млн, тогда же был запущен ChatGPT. В 2023 году она выросла до $30 млн, а в 2024-м — до 66,2 млн. Правда, за тот же период финансовые показатели изменились с $1,72 млн прибыли до убытков в размере $735 тыс. В 2024 году около половины выручки пришлось на сделки с компаниями из США. Сообщалось о сделках с Meta✴, европейскими Mistral, Black Forest Labs и Poolside.

После объявления о сделке с французским правительством компания создала подразделения для операций во Франции, Исландии, Норвегии, Аргентине и США. Fluidstack позиционируется как европейский конкурент американским «неооблакам» вроде CoreWeave или Lambda и традиционным облачным гигантам, включая Google, AWS, Microsoft и Oracle.

Стартап всё ещё арендует помещения и ускорители у других компаний. В прошлом месяце заключена сделка с майнером TeraWulf на $3,2 млрд, связанная с арендой 360-МВт ИИ ЦОД в штате Нью-Йорк. Сделку поддержала Google, взявшая на себя обязательство финансово подстраховать Fluidstack и нарастившая долю в Terawulf. Уникальность сделки ещё и в том, что Google, по-видимому, впервые предложила развернуть фирменные ИИ-ускорители TPU не в собственном облаке.

Для Fluidstack, публично сообщавшей о привлечении лишь $4,5 млн, это огромная сделка. Годовая отчётность показала, что стартап привлёк в ходе ранее не разглашавшегося раунда SAFE $24,7 млн, а также займы на $37,5 млн в 2024 году. Имена инвесторов и кредиторов не разглашаются. Также сообщалось, что компания ведёт переговоры о привлечении до $200 млн. Впрочем, сумма всё равно невелика в сравнении со средствами, которые привлекли другие игроки вроде CoreWeave, Nebius или Crusoe.

Для финансирования Fluidstack, похоже, обратилась не к венчурным капиталистам. В апреле она заключила соглашение с австралийским инвестиционным банком Macquarie и другими кредиторами, в рамках которой может получить до $10 млрд под залог ускорителей. CoreWeave первой прибегла к схеме финансирования, при которой ИИ-ускорители используются в качестве обеспечения по кредитам и могут быть изъяты кредитором, и получила суммарно около $8,1 млрд.

CoreWeave стала своеобразным индикатором для всего сектора. В июне капитализация компании взлетела до $88 млрд, но сейчас её акции упали. Также усилились опасения инвесторов из-за покупки Core Scientific за $9 млрд, растущих убытков, непогашенной задолженности в размере $7,5 млрд и грядущих расходов на оборудование. Кроме того, более ¾ выручки компании принесли всего два клиента: Microsoft (в интересах OpenAI) и NVIDIA.

Банк UBS рассчитал, что в 2025 году компании по всему миру потратят на ИИ-инфраструктуру $375 млрд. В начале сентября сообщалось, что Goldman Sachs допускает крах «пузыря» ИИ на фоне бума в сфере ЦОД. Исследование компании свидетельствует, что к 2027 году мощность ЦОД вырастет на 50 % благодаря спросу на ИИ, а энергопотребление сектора удвоится уже к 2030 году. При этом эксперты отмечают, что массовое внедрение ИИ может не оправдать ожиданий инвесторов.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: