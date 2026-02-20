Anthropic планирует увеличить к 2029 году расходы на облака до $80 млрд

 
К 2029 году затраты на облачные сервисы ИИ-стартапа Anthropic, согласно его собственным прогнозам, достигнут $80 млрд, сообщил ресурс The Information со ссылкой на свои источники. Расходы будут распределены между Google, Microsoft и Amazon.

Помимо оплаты аренды серверов для моделей Claude, Anthropic также делится с облачными провайдерами частью прибыли от продаж своих ИИ-сервисов на их платформах. The Information сообщил со ссылкой на данные стартапа, что в 2024 году эта сумма составила $1,3 млн, и, согласно «самым оптимистичным прогнозам» ресурса, в 2025 году она составила $360 млн, в 2026 году вырастет до $1,9 млрд, а в 2027 году — до $6,4 млрд.

Также, по словам источника, Anthropic отчисляет клиентам до 50 % своей валовой прибыли от продаж ИИ-решений на AWS, рассчитываемой на основе выручки за вычетом расходов на облачные ресурсы. Для сравнения, Google обычно получает от 20 % до 30 % чистой выручки после вычета затрат на инфраструктуру от перепродажи ПО своих партнёров.

Источник изображения: Anthropic

Как утверждает генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei), компания тратит меньше средств на вычислительные мощности ЦОД по сравнению с другими компаниями в сфере ИИ. Он отметил, что чрезмерные расходы могут быть «разорительными» в случае, когда выручка не гарантирована.

Anthropic давно пользуется услугами Google Cloud, и в октябре прошлого года заключила сделку, обеспечивающую ей доступ к облачным ресурсам провайдера мощностью более 1 ГВт с возможностью использования до 1 млн TPU от Google. С этим проектом может быть связана сделка Anthropic по поводу $50 млрд инвестиций в вычислительную инфраструктуру в США в сотрудничестве с Fluidstack. Кроме того, у Anthropic очень тесные отношения с AWS, которая много инвестировала в стартап и развернула для него один из крупнейших в мире ИИ-кластеров Project Rainier. Наконец, в прошлом году компания подписала крупное соглашение с Microsoft Azure.

Комментарии