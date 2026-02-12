Anthropic пообещала, что её ИИ ЦОД не повлияют на счета за электричество обычных граждан, но есть один нюанс

ИИ-стартап Anthropic обязался компенсировать любые повышения цен на электричество для обычных потребителей, связанные с высокой энергоёмкостью её дата-центров, сообщает The Register. Как заявляет компания, ответственное развитие ИИ не должно ограничиваться только совершенствованием технологий, оно должно касаться и инфраструктуры, лежащей в основе новых решений.

Расходы на обеспечение работы ИИ-моделей Anthropic должны лечь на саму компанию, хотя США остро нуждается в инфраструктуре ИИ ЦОД. По словам главы стартапа Дарио Амодеи (Dario Amodei), это не должно сказываться на рядовых американцах. Anthropic обещает полностью компенсировать расходы на модернизацию электросетей, обязательную для подключения её дата-центров — она будет осуществляться за счёт повышения платы за потребляемое электричество.

Строительство и обслуживание электростанций, подстанций, ЛЭП и другой инфраструктуры обходится весьма дорого, а активы коммунальных предприятий со временем подвержены износу. Это не может не влиять на цену электроэнергии, на счета влияет и система гибкого ценообразования в зависимости от спроса в конкретные день или время. Дополнительно Anthropic рассматривает возможное внедрение «систем ограничения потребления электроэнергии» для снижения нагрузки на электросети в периоды пиковых нагрузок, а также внедряет СЖО для уменьшения энергозатрат.

Впрочем, такие меры вряд ли повлияют на сложившуюся ситуацию существенно, поскольку Anthropic готова нести ответственность только за принадлежащие ей самой ЦОД, которых в масштабах США очень мало. В аренде у Anthropic находятся значительные мощности и ИИ-ускорители, принадлежащие, в частности, Amazon, Google и Microsoft. Одна только сделка с Microsoft предполагает развёртывание дополнительного гигаватта мощностей.

В ноябре 2025 года компания объявила об инвестициях $50 млрд в американскую инфраструктуру вычислений совместно с занимающейся строительством дата-центров FluidStack. В частности, речь идёт о ЦОД в Техасе, Нью-Йорке и др., уже имеется дата-центр на юго-востоке Луизианы. На арендованные мощности обязательства стартапа не распространяются, хотя в таких случаях тот исследует возможности решить проблему влияния нагрузки на цены.

Anthropic попросила помощи у Вашингтона, заявив, что действий на уровне отдельных компаний недостаточно и для обеспечения доступности электричества нужны системные изменения. Компания подчеркнула, что поддерживает федеральную политику, в т.ч. реформу системы выдачи разрешений и меры, принимаемые для ускорения развития передающих сетей и межсетевых подключений. Это позволяет быстрее и дешевле вводить в эксплуатацию новые источники энергии.

На фоне растущего противодействия массовому строительству дата-центров администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) оказывает системное давление на гиперскейлеров, предлагая добровольно принять меры, предотвращающие резкое увеличение счетов за электричество и воду для жителей, если это связано с деятельностью самих IT-компаний. Например, Microsoft уже обязалась обеспечить формат работы, при котором работа её ЦОД не приведёт к увеличению коммунальных платежей для обычных потребителей, а Трамп заявил, что американцы не должны оплачивать модернизацию инфраструктуры для ИИ ЦОД.

