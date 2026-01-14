Дональд Трамп: американцы не должны оплачивать модернизацию энергетической инфраструктуры для ИИ ЦОД

Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что техногиганты должны сами оплачивать адаптацию энергетической инфраструктуры для новых дата-центров — вместо того, чтобы перекладывать эту ношу на обычных людей, сообщает The Register. Соответствующее заявление он опубликовал в собственной социальной сети Truth Social, подчеркнув, что граждане США не должны оплачивать повышенные счета за электричество из-за дата-центров.

Администрация президента работает с ключевыми технологическими компаниями для получения от них соответствующих обязательств. Трамп сообщил, что первой в списке станет Microsoft, которая уже сотрудничает с властями по данному вопросу. Это новая задача для президента, в прошлом году пообещавшего представителям технологической олигархии, что та получит столько энергии, сколько необходимо для сохранения лидерства США в сфере ИИ.

Microsoft уже ответила на инициативу Трампа, представив т.н. проект Community-First AI Infrastructure. В компании утверждают, что намерены быть «хорошим соседом» в тех сообществах, где они строят ЦОД, владеют и управляют ими. Президент компании Брэд Смит (Brad Smith) заявил, что технологические компании имеют уникальную возможность обеспечить преимущества, которые ожидаются от внедрения ИИ, но в то же время несут ответственность за новые вызовы, которые это внедрение создаёт.

В июне 2025 года один из представителей Microsoft жаловался, что есть сообщества, не желающие присутствия компании, а также на «отсутствие понимания» того, почему дата-центры необходимы, со стороны широкой общественности. Инициатива Community-First AI Infrastructure Initiative предоставляет рамочную программу для того, чтобы справляться с подобными вызовами, и связана с пятью обязательствами Microsoft:

нести расходы, необходимые для того, чтобы не вызвать рост цен на электричество для местных потребителей;

свести к минимуму потребление воды и восстанавливать её больше, чем использовано;

создавать рабочие места для местных жителей;

пополнять налоговые отчисления, идущие на финансирование местных больниц, школ, парков и библиотек;

усиливать местные сообщества благодаря инвестициям в обучение ИИ местных жителей и некоммерческие организации (НКО).

Утверждается, что Microsoft будет запрашивать у коммунальных компаний цены на электричество, достаточно высокие, чтобы покрывать его стоимость для ЦОД компании, включая стоимость расширения инфраструктуры электроснабжения. Впрочем, Смит также отметил, что ИИ принесёт столько благ, что общество само должно помочь оплатить дополнительное электричество, в котором нуждается страна.

Дополнительно Microsoft вновь подтвердила, что сохраняет и приверженность снижению объёмов используемой воды для ЦОД, к 2030 году интенсивность использования воды дата-центрами должна снизиться на 40 %. Впрочем, как сообщалось в 2023 году, год к году использование воды компанией только выросло на 34 % до 6,4 млн м3. Также Microsoft обязуется создавать новые рабочие места, хотя противники дата-центров отмечают, что тысячи человек нужны только на время строительства ЦОД, а в ходе их эксплуатации может хватить и 50.

Впрочем, несмотря на весь оптимизм, Смит пришёл к выводу, что расширение инфраструктуры всегда сопряжено с трудностями, финансовыми затратами и неизбежно порождает опасения и споры. В Microsoft считают, что частные компании могли бы помочь, поскольку техногигантам не удастся преодолеть неизбежные вызовы в одиночку.

Хотя многие эксперты опасаются пузыря на рынке ИИ, способного вызвать непредсказуемые последствия для всех сфер жизни, JPMorgan прогнозирует, что затраты на дата-центры и ИИ-инфраструктуру составят $5 трлн, а спрос будет «астрономический». Тем временем, как сообщалось в декабре 2025 года, в США стартовало расследование, касающееся влияния ИИ ЦОД на рост тарифов на электроэнергию.

