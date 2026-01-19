США переживают крупнейший за четверть века период роста энергопотребления, обусловленный развитием ЦОД

Американское Управление энергетической информации (US Energy Information Agency, EIA) отмечает рекордный рост спроса на электроэнергию на американском рынке с 2000 года. В основном это обусловлено ростом аппетитов ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics. Wood Mackenzie сообщала в октябре 2025 года, что американские коммунальные компании обязались предоставить до 2037 года крупным потребителям энергии до 160 ГВт новых мощностей.

В документе EIA January Short-Term Energy Outlook прогнозируется, что использование электричества в США в этом году вырастет на 1 % и на 3 % — в 2027 году. По данным EIA, речь идёт о первом периоде с 2007 года, когда потребление электричества последовательно росло четыре года подряд, это сильнейшая четырёхлетка роста с 2000 года.

По данным IEA, генерация энергии в США по-прежнему занимает очень сильные позиции, добыча природного газа должна вырасти в 2026 году до более 3 млрд м3 в день. Поставки природного газа имеют критическое значение, поскольку прогнозируется рост экспорта СПГ из США, а спрос на электричество до 2027 года увеличится, в основном благодаря росту спроса со стороны больших вычислительных площадок, включая ЦОД.

Согласно данным EIA, солнечная энергия покажет наибольший прирост генерации. Хотя сейчас отношении к ней стало весьма прохладным, перспективы у неё, вероятно, действительно есть. Прогнозируется рост на 21 % в 2026–2027 гг. после ввода в эксплуатацию почти 70 ГВт новых мощностей. Генерация за счёт природного газа должна остаться без изменений в 2026 году и вырасти на 1 % в следующем, а генерация за счёт угольных электростанций упадёт на 9 % в 2026 году и останется без изменений в 2027-м.

Новая администрация США отдаёт приоритет газовой и угольной генерации перед возобновляемой энергетикой, обосновывая это необходимостью удовлетворить стремительно растущий спрос ИИ ЦОД. Министерство энергетики США очень благосклонно относится к угольным проектам и в октябре основало фонд на $625 млн для модернизации и восстановления работы старых угольных электростанций, а американские коммунальные компании всё чаще «забывают» под давлением властей об обязательствах закрывать угольные мощности.

С другой стороны, спрос на возобновляемые источники сократился. В июле 2025 года Сенат США принял т.н. Big Beautiful Bill, который вводит пошлины в 50 % на ветряные проекты и 30 % — на солнечные, реализация которых завершится после декабря 2027 года — если те будут использовать китайские компоненты и не смогут доказать обратного. По оценкам Rhodium Group, это увеличит стоимость таких проектов на 10–20 %. Кроме того, эти отрасли теряют налоговые льготы, а дополнительные расходы лягут на конечных потребителей. Это может привести к тому, что до 4,5 тыс. «чистых» энергопроектов не будут реализованы, что, возможно, приведёт к увеличению ежегодных расходов американцев на электричество на миллиарды долларов.

