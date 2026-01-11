Dominion Energy судится с правительством США из-за остановки проектов ветрогенерации для ЦОД

Крупнейшая в Вирджинии коммунальная компания Dominion Energy судится с правительством США в связи с указом, предписывающим приостановить реализацию всех ключевых прибрежных проектов ветрогенерации. Запрет будет действовать до тех пор, пока федеральные ведомства не рассмотрят все возможные риски национальной безопасности, сообщает Datacenter Dynamics.

У Dominion как раз есть такой проект Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW) мощностью 2,6 ГВт. По словам компании, ветряная энергетика имеет ключевое значение для удовлетворения спроса региона в электричестве, основным драйвером которого выступает именно крупнейший в мире рынок ЦОД. Dominion утверждает, что приостановка CVOW на любое время создаст угрозу надёжности местных электросетей, питающих военные объекты, ИИ ЦОД и гражданскую инфраструктуру. Кроме того, возникает угроза «энергетической инфляции» и тысячам рабочих мест.

Тем временем, по расчётам компании, требуется около 27 ГВт новых генерирующих мощностей для удовлетворения спроса в электричестве, который, по оценкам, уже вырос на 5,5 % год к году и удвоится к 2039 году. Значительная часть этого спроса связана с сектором ЦОД. На конец 2025 года сообщалось, что на разных стадиях реализации в её сфере ответственности находятся проекты дата-центров, требующие 47 ГВт.

Dominion утверждала, что проект CVOW поможет клиентам сберечь $3 млрд на топливе за первые 10 лет, но указ о приостановке реализации, изданный всего за несколько месяцев до запуска генерации, нарушил все планы. В ответ Министерство внутренних дел заявило, что указ создан для того, чтобы сделать США мировым лидером, «обеспечив надёжную, доступную энергию и защищая безопасность американского народа». Подчёркивается, что власти не пожертвуют национальной безопасностью или экономической стабильностью ради проектов, «не имеющих смысла для будущего Америки».

Уход администрации США от проектов «зелёной» энергетики — часть новой политики страны. В июле 2025 года Сенат США принял закон (т.н. Big Beautiful Bill), вводящий 50 % пошлину на ветрогенерирующие проекты и 30 % — на проекты солнечной генерации. Речь идёт о проектах, завершение реализации которых планируется после декабря 2027 года — если только их кураторам не удастся доказать, что китайские компоненты не используются.

По словам Rhodium Group, акцизы на ветряные и солнечные проекты увеличат их стоимость на 10–20 % (без учёта отмены налоговых льгот), а дополнительные расходы, похоже, лягут на плечи конечных потребителей. Это может привести к тому, что не будут реализованы до 4,5 тыс. энергетических проектов, что потенциально приведёт к переплате за энергию миллиардов долларов в год. В мае сообщалось, что такие «репрессии» в отношении возобновляемой энергетики лишь навредят США в гонке за ИИ-лидерство. Впрочем, в новой администрации США считают иначе и относятся к «зелёной» энергетике довольно прохладно. Так, поддержку получил угольный сектор — всё, как заявляется, ради удовлетворения спроса ИИ ЦОД на энергию.

