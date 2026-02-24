К 2030 году Техас может стать крупнейшим рынком ЦОД в мире, а каждый пятый кампус будет уже гигаваттным

Согласно анализу рынка JLL, индустрия ЦОД в Северной Америке перешла к новому этапу роста, обусловленному спросом на объекты гиперскейл-уровня и ИИ-платформы, из-за чего свободные мощности второй год подряд составляют всего 1 %, сообщает Datacenter Knowledge. Крупнейшим бенефициаром этих процессов становится Техас.

Всего в Северной Америке насчитывается 39 ГВт мощностей ЦОД, в стадии реализации проекты ещё на 35 ГВт. Почти ⅔ новых мощностей — за пределами традиционных центров, Северной Вирджинии или Кремниевой долины. Тем временем, в Техасе ведётся строительство ЦОД на 6,5 ГВт — к 2030 году этот рынок может обогнать Северную Вирджинию, долгие годы бывшую абсолютным мировым лидером. Набирает обороты строительство и на рынках Теннеси, Висконсина и Огайо благодаря относительной доступности электроэнергии, наличию свободной земли и благоприятные условия ведения бизнеса. Здесь реализуются более десяти проектов мощностью более 1 ГВт.

Дефицит предложения приводит к значительному ценовому давлению. Арендная плата у ЦОД выросла на 9 % в 2025 году, в результате чего рост с 2020 года составит 60 %. Отмечается, что большинство новых договоров аренды включает положение о ежегодном повышении арендной платы как минимум на 3 %, а договоры на новые площади заключаются на несколько лет вперёд, хотя зачастую ввод объектов в эксплуатацию состоится не раньше 2027 года или даже позже.

Основным драйвером роста выступают крупные облачные провайдеры, капитальные затраты пяти облачных гиперскейлеров составят $710 млрд (От новости к новости цифра растёт и растёт. — Прим. ред.) только в 2026 году. Этого хватит на 35 ГВт глобальных мощностей. ИИ-компании вроде OpenAI и Anthropic анонсировали строительство ещё 10 ГВт мощностей, а неооблачные провайдеры арендовали порядка 1 ГВт.

При этом критическим препятствием является недостаток электроэнергии, сроки подключения составляют четыре года и выше, что вынуждает операторов осваивать новые рынки, переходить к поэтапному и модульному строительству, вырабатывать стратегии гибридного и временного энергообеспечения объектов, в том числе строить электростанций при ЦОД. И Техас в этом отношении наиболее удобен — здесь есть необходимая передающая инфраструктура, избыточная выработка электроэнергии и возможность ввода новых генерирующих объектов. А в местной энергосистеме ERCOT больше потенциальной энергии от солнечных и ветряных электростанций и природного газа, чем в любом другом регионе США.

Как сообщает The Register, по данным доклада Bloom Energy 2026 Datacenter Power Report, общая IT-нагрузка в США может практически удвоиться в ближайшие несколько лет, с приблизительно 80 ГВт в 2025 году до 150 ГВт к 2028 году. По прогнозу, к 2028 году рынок ЦОД Техаса удвоится и превысит 40 ГВт. А основным источником локальной генерации для них станут газовые турбины, хотя их не хватает, да и экологичными их не назвать. Так или иначе, мощности будут наращиваться, как и масштаб новых дата-центров. В компании полагают, что к 2030 году каждый пятый ЦОД будет мощнее 1 ГВт, а к 2035 году — каждый третий.

