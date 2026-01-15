Jefferies: как бы Трамп ни противился, солнечная энергия всё ещё остаётся привлекательной для ЦОД

Хотя нынешняя администрация США весьма скептически относятся к возобновляемым источникам энергии, солнечная энергетика, похоже, останется важным элементом снабжения ЦОД, сообщает The Register. По данным инвестиционного банка Jefferies, компании, занимающиеся «чистой» энергетикой, вынуждены адаптироваться к меняющимся временам.

В частности, прошлым летом значительно уменьшены бюджетные ассигнования на многие налоговые льготы, выделявшиеся «чистым» энергетическим проектам с момента принятия Закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act) в США в 2022 году. Этому предшествовал более ранний указ, заморозивший одобрение проектов ветряной энергетики на федеральном уровне, что уже привело к искам к правительству.

Впрочем, Jefferies отмечает, что бюджетный закон, несмотря на сокращение помощи, способствовал появлению определённости на рынке. Теперь компании, занятые «чистой» энергетикой, ориентируются на соглашения о выкупе энергии (PPA) с ИИ ЦОД. Атомная, газовая и геотермальная энергетика лучше подходят для такого спроса, но относительно недорогая солнечная энергия тоже играет свою роль. В качестве основных партнёров обычно рассматриваются поставщики энергии газовых турбин, что сдерживает рост PPA для солнечной и ветряной энергии. Тем не менее, эксперты предполагают, что компании в этих сферах в 2026 году всё равно расширят сферу своего действия.

В частности, речь идёт о рынке энергохранилищ. Согласно предыдущему прогнозу Jefferies, аккумуляторные хранилища (BESS) могут стать для ЦОД стандартным решением, поскольку в них нуждаются гиперскейлеры для развития ИИ-отрасли. В 2025 году исследование Centre for Net Zero продемонстрировало, что «микросети», включающие прибрежные ветряные и солнечные электростанции вкупе с аккумуляторными хранилищами и газовыми генераторами при ЦОД, обойдутся операторам дата-центров значительно дешевле, чем получение электроэнергии от малых модульных реакторов (SMR), несмотря на популярность последних в энергетической отрасли.

Тем временем опубликованный Советом по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) доклад свидетельствует, что Конгресс США отклонил огромные сокращения бюджетных ассигнований на федеральные проекты исследований и развития энергетики, предложенные администрацией США. В CFR утверждают, что пересмотренный бюджет не позволит уступить Китаю и другим странам в деле внедрение передовых энергетических технологий. Новые технологии, более дешёвые и «чистые», чем доминирующие сегодня, сформируют триллионные рынки, причём Китай уже активно пользуется возможностью занять лидирующие позиции на рынках солнечных панелей и литий-ионных аккумуляторов.

Значительную роль, по мнению Jefferies, может сыграть и мнение потребителей энергии. Доступность энергии является одной из ключевых проблем, что создаёт «положительные предпосылки» для ввода новых солнечных мощностей для частичной компенсации роста стоимости электроэнергии, хотя позиция администрация США относительно «зелёной» энергетики пока неизменна. В Jefferies предлагают следить, как будет развиваться ситуация с возобновляемыми источниками энергии на фоне роста розничных цен на электричество. Хотя Вашингтон, вероятно, будет и далее продвигать новые проекты АЭС и даже угольные инициативы, время запуска атомных станций слишком велико, чтобы позитивно повлиять на размер счетов за электричество.

