Капитальные затраты гиперскейлеров в 2026 году вырастут на треть и превысят $600 млрд

Капитальные затраты «большой пятёрки» гиперскейлеров, включающей Amazon, Google, Microsoft, Meta✴ и Oracle, по прогнозам экспертов, превысят $600 млрд — это на 36 % больше, чем в 2025 году, сообщается в техноблоге IEEE ComSoc. Из них около 75 % или $450 млрд будет напрямую связано с ИИ-инфраструктурой (ЦОД, серверами, ускорителями и иным оборудованием).

Поскольку собственных денежных средств после выкупа акций и выплаты дивидендов уже не хватает, компании, традиционно финансировавшие свои проекты в основном за счёт внутренних ресурсов, активно осваивают рынки долговых обязательств. Хотя финансовое положение гиперскейлеров по-прежнему остаётся стабильным, трансформируется сама модель финансирования.

По данным Omdia, в III квартале 2025 года общемировые затраты на облачную инфраструктуру достигли $102,6 млрд, т.е. на четверть боьлше год к году. Уже пятый квартал подряд рост облачных расходов превышал 20 %. AWS, Microsoft Azure и Google Cloud в целом сохранили свои рыночные позиции, которые они занимали кварталом ранее, всего на их долю приходилось 66 % мировых расходов на облачную инфраструктуру. На трёх облачных провайдеров совокупный рост год к году составил 29 %.

Omdia сообщает, что ситуация на рынке в целом отражает изменения технологического ландшафта по мере того, как корпоративный спрос на ИИ меняется с переходом от ранних экспериментов к масштабному внедрению. Акцент в бизнес-стратегиях гиперскейлеров сместился с предложения максимально производительных отдельных «моделей-рекордсменов» на создание комплексных, готовых к масштабированию ИИ-платформ. Они обеспечивают выбор и комбинированное использование различных моделей и ИИ-агентов. AWS, Microsoft Azure и Amazon превращают облака в единые экосистемы с интеграцией собственных и сторонних ИИ-моделей.

Как утверждают эксперты Omdia, коллаборации в рамках общей ИИ-экосистемы остаются критически важными. Поддержка пакетов моделей разных разработчиков становится скорее необходимым требованием, чем необычной функцией. Корпоративные клиенты ищут надёжности, возможности контроля цен и гибкости при внедрении для выполнения ИИ-задач. Гиперскейлеры, наращивают ресурсы для управления жизненным циклом ИИ-агентов, включая их создание и развёртывание на уровне корпоративных клиентов, поскольку практическое внедрение оказалось несколько сложнее, чем ожидалось.

Как заявляют в Omdia, массовому внедрению ИИ-агентов мешает отсутствие у компаний готовых, стандартизированных решений, которые одновременно обеспечивали бы бесперебойную работу бизнеса, качественный клиентский опыт и соответствие таких агентов регуляторным требованиям. Недавно Omdia сообщала, что капитальные затраты на ЦОД в целом вырастут к 2030 году до $1,6 трлн — если раньше не лопнет ИИ-пузырь. В августе она же объявила, что расходы гиперскейлеров на дата-центры превысили ВВП целых стран.

