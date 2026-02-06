Затраты четырёх американских гиперскейлеров на ИИ ЦОД и оборудование превысят в 2026 году $650 млрд

 
Совокупные капитальные затраты четырёх американских гиперскейлеров в 2026 году составят $650 млрд. Огромную сумму выделили на новые ИИ ЦОД и сопутствующее оборудование, необходимое для их функционирования, в т.ч. ИИ-чипы, сетевые кабели, резервные генераторы и т.п., сообщает Bloomberg.

Запланированные Alphabet (Google), Amazon (AWS), Meta и Miсrosoft расходы должны помочь в достижении доминирующего положения на рынке ИИ-инструментов, на котором наблюдается беспрецедентный бум. Как утверждают в Bloomberg, вероятные затраты каждой из этих компаний в 2026 году установят рекорд по капитальным затратам любой корпорации за последние десять лет. Сравнить заоблачные расходы можно, разве что, с «пузырём» на телеком-рынке в 1990-х гг. или даже со стремительным развитием железнодорожных сетей в США в XIX веке.

Рост расходов на 60 % в сравнении с предыдущим годом означает новую волну ускоренного строительства дата-центров, ведущих к непрекращающемуся дефициту электроснабжения и росту тарифов для обычных пользователей, конфликтам между застройщиками на почве конкуренции за энергию и чистую воду. Также расходы малой группы состоятельной компании могут исказить общие экономические показатели в стране. При этом, по мнению экспертов, рынок вычислительных ресурсов для ИИ рассматривается как очередное поле битвы, где победитель заберёт всё или большую часть.

Источник изображения: Obie Fernandez/unsplash.com

Источник изображения: Obie Fernandez/unsplash.com

На днях Meta объявила, что капитальные затраты за год вырастут до $135 млрд, рост может составить порядка 87 %. Тогда же Microsoft объявила об увеличении капитальных затрат во II квартале на 66 %, что превышает предыдущие прогнозы. Аналитики полагают, что годовые капитальные затраты компании вырастут почти вдвое до $145 млрд, как и у Oracle — до $55 млрд. Alphabet обнародовала прогноз капитальных вложений, превосходящий расходы значительной части американской промышленности, на уровне до $185 млрд. Наконец, Amazon даже превзошла этот показатель, запланировав потратить $200 млрд в 2026 году.

По прогнозам Bloomberg, крупнейшие американские автопроизводители, компании, выпускающие строительную технику, железнодорожные компании, ВПК, мобильные операторы, службы доставки посылок, а также Exxon Mobil, Intel, Walmart и др. (всего 21 компания) потратят суммарно $180 млрд. При этом расходы гиперскейлеров даже по отдельности уже превысили ВВП целых стран.

У каждого из гиперскейлеров разные подходы к обеспечению окупаемости инвестиций. Но все затраты основаны на предпосылке, что инструменты вроде ChatGPT будут играть всё более важную роль в бизнесе и дома. Создание передовых ИИ с помощью тысяч чипов — чрезвычайно дорогой процесс, но затраты оправдываются предполагаемым экспоненциальным ростом доходов в будущем.

Всего несколько лет назад даже IT-гиганты имели относительно небольшие вычислительные мощности, обслуживая миллиарды людей, но теперь ситуация изменилась. Например, в 2026 году Meta впервые за шесть лет потратила на капитальные проекты больше, чем на исследования и разработки (в основном, на зарплаты разработчикам). На конец 2025 года она уже владела активами и оборудованием на $176 млрд, это приблизительно впятеро больше, чем на конец 2019 года.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

По мере роста объёмов работ пока неизвестно, способны ли компании реализовать свои амбиции. Идёт конкуренция за ограниченное количество электриков, грузовиков-цементовозов и ИИ-ускорители NVIDIA, выпускаемые TSMC в ограниченных объёмах. Кроме того, прибыль Meta и Google поступает в основном от цифровой рекламы, Amazon является крупнейшим ретейлером и поставщиком облачных сервисов, Microsoft является крупнейшим продавцом ПО для бизнеса — все они лидируют в своих отраслях и имеют значительные денежные резервы.

Готовность тратить эти резервы на ИИ-проекты не может не беспокоить инвесторов. По словам представителя Theory Ventures, ранее работавшего в Google, раньше средства вкладывались в настоящие «машины для производства денег», а теперь им сами понадобились эти деньги, и даже кредиты. Более того, инвесторы, в последний год стремившиеся скупить акции техногигантов, теперь весьма осторожны на фоне растущих капитальных затрат. В некоторых случаях акции продаются даже тогда, когда основные направления бизнеса от онлайн-рекламы до электронной коммерции оставались стабильными и выручка даже превышала прогнозы. По словам некоторых экспертов, инвесторов пугают «аналитические обзоры и риторика».

Не исключено, что перед их глазами — пример менее успешных компаний. Например, Fermi, очень успешно стартовавшая со сбором средств, теперь подозревается в манипуляциях с ценными бумагами и против неё уже подали коллективный иск от имени инвесторов. А, например, Oracle банки уже не очень хотят давать деньги в долг. На неё, кстати, тоже подали в суд в связи непрозрачностью финансирования ИИ ЦОД в интересах OpenAI, на которую завязано очень многое.

