Затраты четырёх американских гиперскейлеров на ИИ ЦОД и оборудование превысят в 2026 году $650 млрд

Совокупные капитальные затраты четырёх американских гиперскейлеров в 2026 году составят $650 млрд. Огромную сумму выделили на новые ИИ ЦОД и сопутствующее оборудование, необходимое для их функционирования, в т.ч. ИИ-чипы, сетевые кабели, резервные генераторы и т.п., сообщает Bloomberg.

Запланированные Alphabet (Google), Amazon (AWS), Meta✴ и Miсrosoft расходы должны помочь в достижении доминирующего положения на рынке ИИ-инструментов, на котором наблюдается беспрецедентный бум. Как утверждают в Bloomberg, вероятные затраты каждой из этих компаний в 2026 году установят рекорд по капитальным затратам любой корпорации за последние десять лет. Сравнить заоблачные расходы можно, разве что, с «пузырём» на телеком-рынке в 1990-х гг. или даже со стремительным развитием железнодорожных сетей в США в XIX веке.

Рост расходов на 60 % в сравнении с предыдущим годом означает новую волну ускоренного строительства дата-центров, ведущих к непрекращающемуся дефициту электроснабжения и росту тарифов для обычных пользователей, конфликтам между застройщиками на почве конкуренции за энергию и чистую воду. Также расходы малой группы состоятельной компании могут исказить общие экономические показатели в стране. При этом, по мнению экспертов, рынок вычислительных ресурсов для ИИ рассматривается как очередное поле битвы, где победитель заберёт всё или большую часть.

На днях Meta✴ объявила, что капитальные затраты за год вырастут до $135 млрд, рост может составить порядка 87 %. Тогда же Microsoft объявила об увеличении капитальных затрат во II квартале на 66 %, что превышает предыдущие прогнозы. Аналитики полагают, что годовые капитальные затраты компании вырастут почти вдвое до $145 млрд, как и у Oracle — до $55 млрд. Alphabet обнародовала прогноз капитальных вложений, превосходящий расходы значительной части американской промышленности, на уровне до $185 млрд. Наконец, Amazon даже превзошла этот показатель, запланировав потратить $200 млрд в 2026 году.

По прогнозам Bloomberg, крупнейшие американские автопроизводители, компании, выпускающие строительную технику, железнодорожные компании, ВПК, мобильные операторы, службы доставки посылок, а также Exxon Mobil, Intel, Walmart и др. (всего 21 компания) потратят суммарно $180 млрд. При этом расходы гиперскейлеров даже по отдельности уже превысили ВВП целых стран.

У каждого из гиперскейлеров разные подходы к обеспечению окупаемости инвестиций. Но все затраты основаны на предпосылке, что инструменты вроде ChatGPT будут играть всё более важную роль в бизнесе и дома. Создание передовых ИИ с помощью тысяч чипов — чрезвычайно дорогой процесс, но затраты оправдываются предполагаемым экспоненциальным ростом доходов в будущем.

Всего несколько лет назад даже IT-гиганты имели относительно небольшие вычислительные мощности, обслуживая миллиарды людей, но теперь ситуация изменилась. Например, в 2026 году Meta✴ впервые за шесть лет потратила на капитальные проекты больше, чем на исследования и разработки (в основном, на зарплаты разработчикам). На конец 2025 года она уже владела активами и оборудованием на $176 млрд, это приблизительно впятеро больше, чем на конец 2019 года.

По мере роста объёмов работ пока неизвестно, способны ли компании реализовать свои амбиции. Идёт конкуренция за ограниченное количество электриков, грузовиков-цементовозов и ИИ-ускорители NVIDIA, выпускаемые TSMC в ограниченных объёмах. Кроме того, прибыль Meta✴ и Google поступает в основном от цифровой рекламы, Amazon является крупнейшим ретейлером и поставщиком облачных сервисов, Microsoft является крупнейшим продавцом ПО для бизнеса — все они лидируют в своих отраслях и имеют значительные денежные резервы.

Готовность тратить эти резервы на ИИ-проекты не может не беспокоить инвесторов. По словам представителя Theory Ventures, ранее работавшего в Google, раньше средства вкладывались в настоящие «машины для производства денег», а теперь им сами понадобились эти деньги, и даже кредиты. Более того, инвесторы, в последний год стремившиеся скупить акции техногигантов, теперь весьма осторожны на фоне растущих капитальных затрат. В некоторых случаях акции продаются даже тогда, когда основные направления бизнеса от онлайн-рекламы до электронной коммерции оставались стабильными и выручка даже превышала прогнозы. По словам некоторых экспертов, инвесторов пугают «аналитические обзоры и риторика».

Не исключено, что перед их глазами — пример менее успешных компаний. Например, Fermi, очень успешно стартовавшая со сбором средств, теперь подозревается в манипуляциях с ценными бумагами и против неё уже подали коллективный иск от имени инвесторов. А, например, Oracle банки уже не очень хотят давать деньги в долг. На неё, кстати, тоже подали в суд в связи непрозрачностью финансирования ИИ ЦОД в интересах OpenAI, на которую завязано очень многое.

