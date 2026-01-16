Наобещали с три кампуса: к Oracle подан коллективный иск из-за непрозрачных условий финансирования мегапроекта для OpenAI

Против Oracle подан коллективный иск от группы недовольных держателей облигаций. Последние утверждают, что потеряли деньги, поскольку компания ввела их в заблуждение относительно того, сколько средств ей потребуется для финансирования своих инфраструктурных ИИ-проектов, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на Reuters. В частности, истцы заявляют, что компания сообщала, что ей «могут» понадобиться дополнительные заёмные средства тогда, когда уже запланировала эмиссию очередной партии облигаций.

По имеющимся данным, Oracle продала векселя и облигации на сумму $18 млрд 25 сентября 2025 года для поддержки инфраструктурной сделки с OpenAI на $300 млрд. Тем не менее инвесторы были весьма удивлены, что она выпустила новые облигации на сумму $38 млрд приблизительно двумя месяцами спустя. Как заявляется в иске, рынок очень быстро и негативно отреагировал на увеличение долгов Oracle, расценив дополнительные обязательства по ценным бумагам как увеличившийся кредитный риск компании. Из-за этого первоначальная серия облигаций и векселей упала в цене и теперь продаётся, как ценные бумаги компаний с более низким рейтингом.

Держатели ценных бумаг во главе с пенсионным фондом Ohio Carpenters’ Pension Plan утверждают, что в сопроводительных документах к первоначальным облигациям сообщалось, что компания лишь рассматривает возможность дополнительных займов. Истцы уверены, что Oracle уже знала на тот момент, что выпустит новую, значительно более крупную партию ценных бумаг для финансирования масштабирования своего бизнеса. По словам истцов, Oracle и некоторые из её топ-менеджеров, как и 16 банков, выступивших андеррайтерами кредита, несут ответственность в соответствии с Законом о ценных бумагах (Securities Act) 1933 года.

В то время как эксперты раз за разом повторяли о возможности появления пузыря на рынке ИИ, Oracle агрессивно занимала средства для финансирования своих планов в этой сфере. Когда компания запустила раунд привлечения средств в сентябре 2025 года на $18 млрд, спрос на ценные бумаги был так высок, что в четыре раза превысил предложение. Но уже через три месяца инвесторы зарегистрировали потерю на ценных бумагах $1,3 млрд. И хотя S&P и Moody's всё ещё присваивают компании рейтинги инвестиционного уровня, оценка на уровнях BBB или Baa2 лишь немногим отличается от «мусорной». Более того, рейтинговые агентства могут пересмотреть оценки в зависимости от уровня рисков, которые компания принимает на себя.

Масштабное строительство ИИ-площадок требует миллиардов, если не триллионов долларов инвестиций. Это, вероятно, не особенно большая проблема в случае с компаниями уровня Microsoft, Meta✴ и Amazon, имеющих большие резервы и способных без особенного напряжения вкладывать в строительство огромные суммы. Компаниям поменьше нередко требуется стороннее финансирование с помощью векселей и облигаций, продажи акций и др. в разных комбинациях. Более того, многие, действующие в сфере ИИ компании участвуют в сети перекрёстных инвестиций, проектов, продаж и займов, поэтому крах даже одной из них может означать катастрофический коллапс всей экосистемы.

