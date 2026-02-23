Вовремя сбежавший в Исландию вице-президент NetApp отвертелся от суда в США

Федеральный окружной суд США по Среднему округу Флориды отклонил «без ущерба для дальнейшего разбирательства» (without prejudice) из-за вопросов по поводу юрисдикции иск NetApp с обвинением бывшего технического директора и старшего вице-президента Йона Торгримура Стефанссона (Jón Thorgrímur Stefánsson), неожиданно скрывшегося в Исландии, в нарушении контракта и незаконном присвоении коммерческой тайны. NetApp уже подала апелляцию, уведомив об этом на прошлой неделе, сообщил ресурс Blocks & Files.

История берёт начало в августе 2017 года, когда NetApp приобрела исландскую компанию Greenqloud и её ПО Qstack для оркестрации и управления облачными сервисами в гибридных облачных средах за $51 млн. Генеральный директор Greenqloud Стефанссон вместе с командой присоединился к NetApp. В июне 2025 года Стефанссон и ещё пять сотрудников Greenqloud покинули NetApp и основали Red Stapler. Через два месяца компания VAST Data приобрела этот стартап. Стефанссон стал генеральным директором по облачным технологиям в VAST Data, а пять его коллег заняли должности архитекторов и инженеров ПО.

По мнению NetApp, все они фактически участвовали в разработке VAST AI OS, которая получила сходную с ONTAP Data Fabric функциональность в части работы с облаками. Причём, как считает NetApp разработать эти функции за десять недель между созданием и продажей Red Stapler никак не могла, т.е. дорогостоящие наработки были украдены у NetApp и переданы VAST Data, а Red Stapler была создана лишь для прикрытия. Стефанссон заявил, что не передавал никакую интеллектуальную собственность NetApp конкурентам, в то время как NetApp утверждала, что приобретение Red Stapler «было лишь средством конкурента для найма Стефанссона и его команды». Отметим, что сама VAST Data не указана в качестве ответчика в иске NetApp.

В постановлении суда говорится, что есть два трудовых договора между Стефанссоном и NetApp, подписанных примерно в одно и то же время. Когда Стефанссон присоединился к NetApp в 2017 году, он проживал в Исландии, где отсутствует закон о неконкуренции (non-compete law). Он подписал трудовой договор и «Соглашение о конфиденциальной информации, изобретениях и неразглашении» (PIIA), которое обязывало Стефанссона передавать NetApp «любые изобретения, разработанные во время его работы, уведомлять компанию о любых изобретениях, разработанных им в течение шести месяцев после увольнения, воздерживаться от незаконного присвоения конфиденциальной и коммерческой информации NetApp и воздерживаться от переманивания сотрудников и деловых партнёров NetApp».

Трудовой договор «подлежал исключительной юрисдикции судов Исландии», что было указано в пункте о выборе подсудности. При этом и соглашение PIIA также подлежало исландской юрисдикции, если оно было включено в трудовой договор. В январе 2023 года Стефанссон переехал в Орландо (Orlando, шт. Флорида) по трёхлетней визе, официально став старшим вице-президентом NetApp, в результате чего прошлый трудовой договор был расторгнут. Позже он переехал в Исландию, но затем «вернулся во Флориду, чтобы собрать вещи, подготовить дом к продаже и уладить все дела». В это время NetApp подала на него в суд, ссылаясь на соглашение PIIA, но не на трудовой договор.

В итоге спор свёлся к вопросу юрисдикции. Адвокаты Стефанссона заявили, что спор должен рассматриваться в исландском суде, поскольку Флорида не обладает юрисдикцией в этом деле. Юристы настаивали на том, чтобы дело было прекращено, поскольку в трудовом договоре было указано, что юридические вопросы, касающиеся этого дела, должны решаться в исландском суде. Адвокаты также утверждали, что соглашение о предоставлении юридической помощи (PIIA) фактически объединено с трудовым договором в одном документе, что означает, что Исландия обладает общей юридической юрисдикцией.

NetApp заявила, что надлежащим местом рассмотрения дела является суд Флориды, поскольку Стефанссон работал во Флориде и «ему лично вручили судебные документы, когда он добровольно находился в этом штате». Также компания утверждала, что «пункт о выборе подсудности в трудовом договоре Стефанссона неприменим к этому спору, поскольку она подала иск против Стефанссона исключительно на основании соглашения PIIA, которое имеет свои собственные положения о выборе права и подсудности».

Окружной судья Джули Снид (Julie Sneed) не согласилась с аргументами NetApp, указав в постановлении, что «NetApp не доказала, что это исключительный случай, когда факторы общественного интереса в подавляющем большинстве случаев не позволяют применять пункт о выборе подсудности сторон». Она удовлетворила ходатайство Стефанссона об отклонении иска, но без ущерба для дальнейшего разбирательства в соответствии с доктриной forum non conveniens. Это означает, что суд счёл, что для рассмотрения этого вопроса есть более подходящий суд и юрисдикция.

Компания NetApp заявила: «Флоридский суд отклонил иск без ущерба для дальнейшего рассмотрения исключительно по причине несоответствия подсудности, не рассматривая дело по существу. NetApp уже обжаловала это решение и предпринимает отдельные юридические действия в Исландии, чтобы обеспечить прямое и решительное рассмотрение этих вопросов».

