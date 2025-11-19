Скандал в NetApp: бывший техдиректор продал разработки конкуренту и скрылся в Исландии

NetApp подала в суд на своего бывшего старшего вице-президента и технического директора Йона Торгримура Стефанссона (Jón Thorgrímur Stefánsson), обвинив его в том, что он, работая в компании и продолжая получать зарплату, тайно развивал конкурирующий бизнес, который продал прямому конкуренту за неназванную сумму всего через несколько недель после того, как покинул NetAPP. Об этом сообщил The Register.

В иске, поданном NetApp 6 ноября в Окружной суд США по Среднему округу Флориды, утверждается, что Стефанссон в последние месяцы работы в компании занимался кражей интеллектуальной собственности, пытался вербовать своих коллег, а в конечном итоге обманул NetApp, присвоив её разработки, чтобы продать VAST Data свой стартап в сентябре 2025 года. Благодаря своей позиции он имел «широкий доступ» к конфиденциальным материалам компании, от фирменных инноваций до стратегических деловых отношений.

Стефанссон проработал в NetApp восемь лет. Согласно иску, он «принимал непосредственное участие в разработке и интеграции облачных продуктов хранения NetApp с основными гиперскейлерами», такими как AWS, Google Cloud и Microsoft Azure, и отвечал за весь облачный портфель продукт компании. Как и все сотрудники, имеющие доступ к конфиденциальной информации, Стефанссон подписал с NetApp «Соглашение о конфиденциальной информации, изобретениях и неразглашении» (PIIA), которое запрещает раскрытие или ненадлежащее использование конфиденциальной и служебной информации NetApp во время и после окончания трудовых отношений.

В рамках соглашения Стефанссон обязался не участвовать в конфликтующих коммерческих проектах, не переманивать сотрудников или партнёров NetApp в течение как минимум года после увольнения, не рекламировать свои изобретения сотрудникам и деловым партнерам NetApp, а также передать NetApp все изобретения, разработанные им во время работы на компанию. Соглашение также обязывает подписавшего уведомлять о любых изобретениях, созданных в течение шести месяцев после окончания трудовых отношений. В иске утверждается, что каждое из этих обязательств было нарушено.

Стефанссон покинул NetApp 27 июня и в течение недели создал новую компанию Red Stapler, которая была официально зарегистрирована 3 июля 2025 года. Компания работала в скрытом режиме. Стефанссон занял пост гендиректора, к нему присоединились пять бывших сотрудников и один действующий сотрудник NetApp — Эйрикур Свейнн Храфнссон (Eiríkur Sveinn Hrafnsson), который покинул NetApp лишь 31 августа 2025 года и стал вторым по величине акционером Red Stapler. А уже 9 сентября, VAST Data, один из прямых конкурентов NetApp, приобрела стартап и назначила Стефанссона генеральным директором по облачным решениям.

По словам VAST Data, решения Red Stapler позволят её продуктам «легко интегрироваться в публичные облачные среды». NetApp «не верит, что Red Stapler разработала собственную облачную платформу управления и доставки данных менее чем за десять недель» с момента основания, и утверждает, что приобретённые VAST продукты фактически были её собственными технологиями. Компания сообщила, что потратила годы и десятки миллионов долларов на разработку своего Service Delivery Engine — слоя оркестрации, связывающего облака гиперскейлеров и хранилища NetApp. SDE позволяет конечным пользователям управлять всеми элементами своего хранилища данных из отдельного интерфейса, интегрируясь с любой публичной облачной платформой, пишет Forbes.

Ровно это, по мнению NetApp, и предоставляет решение Red Stapler. Даже если предположить, что Стефанссон и его команда каким-то образом самостоятельно разработали технологию Red Stapler в кратчайшие сроки, соглашение PIIA всё равно требовало от него уведомить NetApp об изобретении, но он этого не сделал.

В судебных документах NetApp приведены доказательства её обвинений. Во-первых, приводится текстовое сообщение бывшего сотрудника NetApp, ныне входящего в совет директоров VAST, указывающее на то, что Стефанссон согласился присоединиться к VAST в январе 2025 года, за несколько месяцев до своего ухода. Во-вторых, компания обнаружила переписку в Slack, где Стефанссон обсуждал переманивание сотрудников NetApp перед своим уходом. В частности, Стефанссон якобы спрашивал Храфнссона, есть ли у него «данные о зарплатах всех», кого они хотели бы нанять в Red Stapler.

В-третьих, компания указывает на учётную запись redstapler-is на GitHub, которая, была создана не позднее 16 июня 2025 года, т.е. за 11 дней до официального ухода Стефанссона из NetApp. Это, как утверждает NetApp, свидетельствует о том, что проектирование и разработка велись, когда Стефанссон всё ещё работал в NetApp. По словам NetApp, в совокупности эти документы показывают, что Стефанссон «разрабатывал технологии и/или исходный код, а также занимался инновациями от имени другой организации», работая в компании.

Когда NetApp узнала о сделке VAST в конце октября, она направила Стефанссону письменное предупреждение о нарушении прав интеллектуальной собственности (cease-and-desist letter), в котором подчёркивалось прямое дублирование его работы в NetApp и позиции гендиректора по облачным решениям VAST. В письме также подчёркивалась невозможность разработки платформы Red Stapler без использования конфиденциальной информации NetApp в столь короткие сроки. Стефанссон не ответил на письмо, после чего NetApp отправила ему второе послание, которое тоже осталось без ответа. Более того, через несколько дней после первого письма Стефанссон выставил свой дом в Орландо (Orlando) на продажу и затем покинул США, переехав, по всей видимости, в Исландию.

После этого NetApp обратилась в суд, который вынес временный судебный запрет Стефанссону использовать материалы, являющиеся собственностью NetApp, участвовать в любой работе, связанной с продуктами или ПО, разработанными им в период работы в Исландии, привлекать деловых партнёров NetApp, а также уничтожать или распоряжаться документами, имеющими отношение к делу. Срок действия временного запрета истекает 26 ноября. NetApp заявила, что намерена добиваться бессрочного судебного запрета, остающегося в силе до конца судебного разбирательства.

Следует также отметить, что VAST не упоминается в иске и не обвиняется NetApp в каких-либо правонарушениях. Пока речь идёт лишь о предполагаемых действиях покинувшего компанию ключевого руководителя, который случайно оказался в VAST Data, чтобы помочь в разработке конкурирующего продукта.

