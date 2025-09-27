Oracle взяла на себя ещё $18 млрд долга для расширения бизнеса и строительства ИИ-инфраструктуры

Oracle объявила на этой неделе о продаже облигаций инвестиционного уровня на сумму $18 млрд, что стало второй по величине сделкой на рынке в этом году, сообщил Bloomberg. Согласно документу, направленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду, компания выпустила облигации шестью пакетами со сроками погашения в 2030–2065 гг. Сделку обслуживали Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc и JPMorgan Chase & Co.

Компания указала в отдельном документе, поданном в SEC, что средства, полученные от продажи облигаций, могут быть использованы на общие корпоративные цели, включая выкуп акций, погашение долга и приобретения, сообщило агентство Reuters. На конец августа у Oracle было около $95 млрд непогашенной долгосрочной задолженности. После выпуска облигаций показатель кредитного плеча Oracle по отношению к её прибыли вырастет, хотя компания по-прежнему сможет поддерживать свои высокие рейтинги, считают аналитики Bloomberg Intelligence.

Новость о продаже долговых обязательств последовала после квартального отчёта Oracle, согласно которому объём оставшихся обязательств по контрактам (RPO) компании составил $455 млрд., то есть у неё есть подписанные, но ещё не оплаченные облачные контракты на эту сумму. Вслед за этим рейтинговое агентство Moody's отметило, что для обеспечения таких объёмов Oracle потребуются займы, поскольку следует ждать огромных расходов на закупку оборудования, недвижимости и оплату различных услуг.

Как сообщает The Register, в июле агентство Moody's изменило свой прогноз по Oracle на негативный, хотя сам рейтинг остался прежним. Новый прогноз отражал «ожидание дальнейшего повышения уровня заёмных средств и всё более отрицательного свободного денежного потока по мере существенного наращивания Oracle своего бизнеса в сфере ИИ-инфраструктуры».

Каким образом некоторые клиенты Oracle получат средства, необходимые для обслуживания своего огромного долга по контрактам, остаётся открытым вопросом, отметил The Register, имея в виду контракт с OpenAI на $300 млрд, а также сделки с xAI, Meta✴, NVIDIA, AMD и «многими другими», о которых сообщила Сафра Кац (Safra Catz) в бытность гендиректором. Росту облачных амбиций Oracle также способствовали соглашение о предоставлении облачной инфраструктуры и хранилища для TikTok в США и участие в амбициозном проекте Stargate. Ни в одном из этих проектов не раскрывается конкретная доля, предназначенная для Oracle, пишет The Register.

Согласно исследованию консалтинговой фирмы Bain & Co, общие расходы на инфраструктуру, необходимые для удовлетворения отраслевых ожиданий в отношении ИИ, составят к 2030 году $2 трлн, а выручка будет на $800 млрд меньше необходимой для их покрытия. Moody's сообщило, что Oracle основывается в планировании финансирования программы строительства ЦОД, опираясь на «обязательства ИИ-компаний оплатить эти ресурсы и их способности платить в течение многих лет», что является так называемым контрагентским риском, заключающимся в том, что один или несколько партнёров могут не выполнить свои обязательства частично или полностью.

