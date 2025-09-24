Расходы ИИ-отрасли к 2030 году могут оказаться на $800 млрд больше её доходов

Заявления ИИ-компаний о планах потратить гигантские суммы на расширение инфраструктуры вызывают у аналитиков резонные вопросы о том, насколько такие вложения экономически и технологически обоснованы и подтверждены расчётами, отмечает Bloomberg. Так, OpenAI намерена со временем потратить триллионы долларов на ИИ ЦОД, но пока не спешит продемонстрироват, как она заработатает, чтобы покрыть такие расходы. По оценкам консалтинговой фирмы Bain & Co., дефицит средств может быть гораздо больше, чем предполагалось ранее.

Согласно отчёту Bain Global Technology Report к 2030 году компаниям в сфере ИИ потребуется $2 трлн совокупной годовой выручки для покрытия затрат на вычислительные мощностей, необходимые для удовлетворения прогнозируемого спроса. Но их выручка, вероятно, будет на $800 млрд меньше этой суммы, поскольку, по прогнозам Bain, монетизация сервисов вроде ChatGPT отстаёт от потребностей в расходах на ЦОД и связанную с ними инфраструктуру. Экономическая эффективность ИИ-решений, т.е. прибыль ИИ-компаний, отстаёт от темпов роста спроса на вычислительные мощности и электроэнергию.

OpenAI ежегодно теряет миллиарды долларов и ставит во главу угла рост, а не прибыль, но ожидает выхода на положительный денежный поток к 2029 году, сообщает Bloomberg. По данным Bloomberg Intelligence, к началу следующего десятилетия общие годовые расходы крупнейших технологических компаний, включая Microsoft., Amazon и Meta✴, на ИИ-технологии вырастут до более чем $500 млрд. Выпуск новых ИИ-моделей от OpenAI, DeepSeek и др. стимулирует спрос на ИИ-сервисы и побуждает всю отрасль увеличивать инвестиции.

По оценкам Bain, к 2030 году глобальные ИИ-мощности вырастут до 200 ГВт, при этом на США будет приходиться половина этого объёма. Прорывы в разработке технологий и алгоритмов позволят облегчить задачу, однако ограничения в цепочке поставок или дефицит электричества могут помешать прогрессу, утверждают аналитики. «Если нынешние законы масштабирования останутся в силе, ИИ будет создавать всё большую нагрузку на цепочки поставок по всему миру», — отмечает Bain.

Помимо инфраструктуры, компании в сфере ИИ тратят огромные средства на разработку продуктов. Одним из направлений является создание ИИ-агентов, способных автономно выполнять многоэтапные задачи. По оценкам Bain, в течение следующих трёх-пяти лет до 10 % расходов компаний на технологии будут приходиться на развитие основных возможностей ИИ, включая платформы ИИ-агентов.

Отчёт Bain также содержит прогноз роста в таких областях, как квантовые вычисления. Эта новая технология может увеличить рыночную стоимость на $250 млрд в таких отраслях, как финансы, фармацевтика, логистика и материаловедение. Несмотря на ожидания некоторых аналитиков прорыва, Bain прогнозирует постепенный рост рынка квантовых вычислений с ранним внедрением в узких областях в течение следующих 10 лет и более широким внедрением со временем.

Bain также отметила, что гуманоидные роботы становятся всё более распространёнными, привлекая инвестиции, но их внедрение находится на ранней стадии и в значительной степени зависит от человеческого контроля. По словам консалтинговой компании, коммерческий успех этого направления будет зависеть от готовности экосистемы, и компании, которые первыми начнут внедрять роботов, скорее всего, станут лидерами отрасли.

