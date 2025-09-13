Затраты на строительство дата-центров в США бьют рекорды

Исследование, проведённое специалистами Института Банка Америки (Bank of America Institute), говорит о том, что затраты на строительство дата-центров в США в июне нынешнего года достигли исторического максимума, составив около $40 млрд. Это на 30 % больше по сравнению с предыдущим годом, когда расходы находились на уровне $30,8 млрд. Причём в июне 2024-го отмечался рост на 50 % в годовом исчислении.

Отмечается, что стремительное увеличение затрат в области ЦОД обусловлено бумом в сфере генеративного ИИ и машинного обучения. Для оптимизации больших языковых моделей (LLM) и инференса требуются огромные вычислительные ресурсы, что побуждает гиперскейлеров вкладывать десятки миллиардов долларов в соответствующую инфраструктуру.

В частности, Microsoft намерена инвестировать в 2025 финансовом году до $80 млрд в создание ЦОД для задач ИИ в глобальном масштабе: более половины от этой суммы придётся на объекты в США. В свою очередь, Amazon в 2025-м вложит в расширение инфраструктуры рекордные $118 млрд. Google планирует потратить на наращивание мощностей дата-центров для поддержки ИИ около $85 млрд. Meta✴ готова выделить «сотни миллиардов долларов» на мультигигаваттные ИИ ЦОД, только в этом году уйдёт до $72 млрд.

Основным сдерживающим фактором является нехватка электроэнергии. Согласно прогнозам Goldman Sachs, быстрое развитие ИИ приведёт к тому, что к 2030 году потребление энергии дата-центрами увеличится более чем вдвое. С другой стороны, говорится в исследовании BofA, повышение энергопотребления в сегменте ЦОД не отражает всю картину. Аналитики утверждают, что к 2030-му основная часть ожидаемого роста спроса на электроэнергию в США будет обусловлена такими факторами, как распространение электромобилей, отопление, перенос промышленных предприятий в новые зоны и электрификация зданий.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: