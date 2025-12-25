С глаз — долой, с баланса — вон: гиперскейлеры переложили на плечи инвесторов $120 млрд займов

В последнее время сформировался тренд на вывод технологическими компаниями за пределы своих балансов кредитования проектов по развитию ИИ-инфраструктуры. По данным The Financial Times, ряд IT-гигантов обошелся без учёта в своих балансах более $120 млрд, связанных с расходами на ЦОД, благодаря созданию компаний специального назначения — SPV (special-purpose vehicle), финансируемых большей частью инвесторами с Уолл-стрит, что усиливает опасения по поводу финансовых рисков их огромной ставки на ИИ.

Речь идёт о Meta✴, xAI, Oracle и CoreWeave, которые лидируют по суммам заключённых сложных финансовых сделок, к которым они прибегли с целью защиты от рисков крупных заимствований, необходимых для строительства ИИ ЦОД. Указанную сумму им предоставили финансовые институты, включая Pimco, BlackRock, Apollo, Blue Owl Capital и американские банки, такие как JPMorgan, в виде заёмных и собственных средств.

В октябре компания Meta✴ заключила крупнейшую сделку по привлечению частного кредита для строительства ЦОД Hyperion в Луизиане (США), в рамках которой была создана специализированная компания Beignet Investor совместно с нью-йоркской финансовой фирмой Blue Owl Capital. Beignet Investor привлекла $30 млрд, включая около $27 млрд кредитов от Pimco, BlackRock, Apollo и других, а также $3 млрд акционерного капитала от Blue Owl. Эта сделка не была отражена на балансе Meta✴, что упростило ей привлечение ещё $30 млрд на рынке корпоративных облигаций спустя несколько недель.

Привлечение частного капитала через внебалансовые структуры защищает кредитные рейтинги компаний и улучшает их финансовые показатели, отметил The Financial Times. В данном случае Meta✴ получила во владение 20 % SPV и предоставила «гарантию остаточной стоимости» другим инвесторам. Это означает, что она должна будет вернуть средства инвесторам SPV, если стоимость ЦОД упадет ниже определённого уровня к концу срока аренды, а Meta✴ не станет продлевать договор аренды.

Oracle стала лидером в структурировании крупных долгов через третьих лиц для оплаты своих огромных обязательств по сдаче в аренду вычислительных мощностей компании OpenAI. Она заключила партнёрские соглашения с застройщиками и финансистами, такими как Crusoe, Blue Owl Capital, Vantage и Related Digital, для строительства целого ряда ЦОД, каждый из которых будет принадлежать SPV.

В частности, Blue Owl и JPMorgan инвестировали $13 млрд, включая $10 млрд заёмных средств, в SPV, владеющую ЦОД OpenAI в Абилине (штат Техас). Также упоминается пакет долговых обязательств на сумму $38 млрд для оплаты строительства двух ЦОД в Техасе и Висконсине, и кредит на сумму $18 млрд на строительство ЦОД в Нью-Мексико. При этом Oracle будет арендовать эти объекты у SPV. В случае дефолта кредиторы будут иметь право на активы — ЦОД, земельный участок, на котором он расположен, и оборудование, но не на компании, управляющие объектами. При этом Blue Owl стала более осторожно подходить к сделкам с Oracle.

xAI использовала аналогичную стратегию для привлечения $20 млрд, включая до $12,5 млрд заёмных средств. Созданное SPV будет использовать эти деньги для покупки ускорителей NVIDIA с последующей сдачей их в аренду xAI. В марте CoreWeave заявила о создании SPV для выполнения контрактов на сумму $22,4 млрд на поставку вычислительных мощностей компании OpenAI, что «потребует привлечения заемных средств для финансирования своих обязательств». В июле компания заняла ещё $2,6 млрд для финансирования реализации контрактов с OpenAI.

Традиционно технологические компании обладали значительными средствами и имели небольшую задолженность, что обеспечивало им отличные кредитные рейтинги и высокую уверенность со стороны инвесторов. Поскольку объём капитала, необходимого для финансирования роста ИИ-инфраструктуры, резко возрос, это истощило денежные резервы технологических компаний. По оценкам Morgan Stanley, для финансирования планов технологических компаний в области ИИ требуется $1,5 трлн внешнего финансирования.

При этом частные инвесторы тоже стремятся заработать на буме ИИ, что повышает спрос на подобные сделки. По данным UBS, к началу 2025 года технологические компании привлекли у частных фондов около $450 млрд, что на $100 млрд больше, чем за предыдущие 12 месяцев. В этом году, по данным UBS, около $125 млрд было направлено на сделки по «проектному финансированию» — долгосрочному финансированию инфраструктурных проектов, таких как сделки Meta✴ и Blue Owl.

Следует отметить, что не все гиперскейлеры следуют этому тренду. Google, Microsoft и Amazon — у которых до бума ИИ были крупные, хорошо зарекомендовавшие себя дата-центры — продолжают финансировать строительство за счёт собственных средств. Хотя Google и Amazon недавно привлекли инвесторов в облигации для прямого увеличения заёмных средств, эти три компании пока не сообщали о каком-либо значительном финансировании через SPV.

Уолл-стрит также использует другие виды сделок на рынке ЦОД. По словам банкиров, в последние месяцы наблюдались сделки по секьюритизации долга в сфере ИИ, когда кредиторы объединяют непогашенные кредиты и продают инвесторам их доли в виде обеспеченных активами ценных бумаг. Два банкира оценили эти сделки в несколько миллиардов долларов. Такого рода сделки позволяют распределить риск кредитования провайдеров ЦОД между гораздо более широким кругом инвесторов, включая управляющих активами и пенсионные фонды. При этом множество сделок так или иначе связано с NVIDIA.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: