OpenAI и Oracle развернут 450 тыс. ускорителей NVIDIA в техасском дата-центре Stargate

По словам председателя Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison), дата-центр проекта Stargate а Абилине (Abilene, Техас) вместит более 450 тыс. ускорителей на базе NVIDIA GB200, сообщает Datacenter Dynamics. Дата-центр Stargate получит 1,2 ГВт энергии — по словам Эллисона, энергии достаточно, чтобы обеспечить энергией миллион домохозяйств в США. Как заявил миллиардер, «это довольно большой город». Питаться кампус будет как от энергосети штата, так и от газовых турбин.

Информация подтверждает данные о том, что OpenAI и Oracle освоят всю ёмкость кампуса, застраиваемого Crusoe. Первые два строения уже функционируют, они введены в эксплуатацию в сентябре 2025 года. Строительство оставшихся шести зданий должны быть завершены к середине 2026 года.

В марте 2025 года заявлялось, что площадка получит 64 тыс. ускорителей NVIDIA к концу 2026 года. С тех пор OpenAI подписала не имеющее обязательной силы письмо о намерении арендовать оборудование NVIDIA на 10 ГВт, в ответ пообещав инвестировать в OpenAI $100 млрд.

О росте числа используемых Stargate ускорителей можно было догадаться после анонса Oracle облачного ИИ-суперкомпьютераZettascale10, который должен заработать во II половине 2026 года. Он объединит до 800 тыс. ускорителей в нескольких близко расположенных ЦОД. В Oracle отмечали, что суперкомпьютер станет основой флагманского суперкластера, создаваемого при участии OpenAI в Абилине в рамках проекта Stargate.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: