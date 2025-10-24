Vantage построит для OpenAI в Висконсине кампус Stargate Lighthouse стоимостью более $15 млрд

Очередной кампус Stargate появится в США. Компании OpenAI, Oracle и Vantage Data Centers намерены построить площадку Lighthouse в штате Висконсин, на реализацию проекта уйдёт более $15 млрд, сообщает Silicon Angle. В кампусе разместятся четыре ЦОД с общей вычислительной мощностью почти 1 ГВт.

Vantage, занимающаяся строительством ЦОД, основана в 2010 году инвестиционной компанией Silver Lake. В прошлом году Vantage привлекла $6,4 млрд на развитие своей инфраструктуры, по состоянию на январь 2024 года в её портфолио насчитывалось более 30 действующих и запланированных дата-центров.

Lighthouse будет расположен в пригороде Милуоки (Milwaukee) на берегу озера Мичиган. В Vantage намерены создать «водно-положительный» кампус, который будет восстанавливать больше питьевой воды, чем потреблять. Для этого планируется использовать замкнутую систему жидкостного охлаждения для минимизации потерь воды. Также компания вложит средства в очистные сооружения, модернизацию водопровода и сопутствующие проекты.

Новую инфраструктуру планируется построить в рамках программы объёмом в $175 млн. Также программа предусматривает реализации проектов в сфере производства электроэнергии. Vantage намерена поддержать развитие возобновляемой энергетики в Висконсине — солнечной и ветряной, а также создание аккумуляторных накопителей. Предполагается, что 70 % энергии будет выделяться проекту Lighthouse, а остальная часть будет доступна потребителям из Висконсина.

Как заявил представитель OpenAI, проект позволит создать «хорошие» рабочие места, развивать энергетику с нулевыми выбросами и стимулировать местную экономику. При этом мощности будут расширяться без повышения тарифов для местных клиентов энергокомпаний. Vantage намерена начать строительство в ближайшее время, завершиться оно должно в 2028 году. В Vantage считают, что вклад в ВВП региона составит $2,7 млрд.

Lighthouse — один из двух кампусов Stargate, строительство которых осуществляется при участии OpenAI и Oracle. В Техасе рядом с уже начавшим работу кампусом Stargate от Crusoe также строится кампус Frontier, рассчитанный на 10 дата-центров общей вычислительной мощностью более 1,4 ГВт. Vantage намерена инвестировать в проект более $25 млрд. На две площадки Vantage придётся около четверти мощностей ЦОД, которые OpenAI рассчитывает построить в США в рамках проекта Stargate. Общая стоимость проекта оценивается в $500 млрд до 2029 года. $300 млрд получить от партнёрства с OpenAI планирует Oracle.

