Oracle арендует ИИ ЦОД Project Jupiter в Нью-Мексико в интересах OpenAI Stargate

Oracle подтвердила аренду в интересах OpenAI Stargate крупного кампуса ИИ ЦОД Project Jupiter, строящегося в округе Донья-Ана (Doña Ana) в Нью-Мексико. Кампус с четырьмя ЦОД займёт территорию около 567 га, где также разместятся электрическая микросеть, энергохранилище и установка по опреснению воды, сообщает Datacenter Dynamics. Project Jupiter строится компаниями Stack и BorderPlex Digital Assets, ранее они сообщали, что намерены инвестировать в проект $165 млрд.

По данным Oracle, компания заплатит штату и округу более $600 млн в виде налогов на валовый доход и выделит принимающему округу $320 млн на развитие школ, инфраструктуры и местных служб. Ещё $50 млн будет потрачено на ремонт, строительство и восстановление местных систем водоснабжения. Предполагается, что реализация проекта позволит создать 1,5 тыс. постоянных рабочих мест — намного больше, чем ожидалось раньше.

Oracle также отмечает, что ЦОД будут использовать замкнутую, неиспарительную систему охлаждения, которая не будет потреблять питьевую воду из местной системы водоснабжения. После того, как строительство четырёх зданий ЦОД будет завершено, основное потребление воды будет приходиться на местные кухни, туалетные комнаты и комнаты отдыха, что по объёму сопоставимо с типичными офисными зданиями.

Oracle рассчитывает использовать собственную микросеть, работающую независимо от публичных систем электроснабжения, поэтому появление нового кампуса не должно сказаться на тарифах на электричество. Oracle оплатит энергетические расходы кампуса, а также строительство ЛЭП, аккумуляторного хранилища и электроподстанции.

При этом проект вызвал негативную реакцию. Некоммерческая организация Empowerment Congress of Doña Ana County и двое местных жителей судятся с местными властями, утверждая, что проект не предоставил достаточно информации, а решение властей утвердить предложенные механизмы финансирования и налоговые льготы для проекта ЦОД «подпорчено» процедурными и нормативно-правовыми нарушениями.

Ранее в январе 2026 года компания BorderPlex, участвующая в реализации Project Jupiter, объявил о намерении получить 500 МВт возобновляемой энергии к 2028 году для обеспечения своего портфолио ЦОД в Нью-Мексико, которое должно увеличиться до 1 ГВт к 2032 году.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: