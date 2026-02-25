STACK и AWS построят за $12 млрд «ответственный» ИИ ЦОД на северо-западе Луизианы

STACK Infrastructure обнародовала планы строительства многопрофильного дата-центра стоимостью $12 млрд на северо-западе Луизианы — в округах Каддо (Caddo Parish) и Божер (Bossier Parish). Партнёром компании выступила Amazon при поддержке региональных представителей публичного сектора, сообщает Converge Digest. По данным STACK, скоординированные инвестиции в несколько кампусов расширят возможности местной цифровой инфраструктуры и выступят драйверами экономической активности в регионе в долгосрочной перспективе.

Проект связан с кампусами по обоим берегам Ред-Ривер (Red River). Планируется поддержка ИИ ЦОД и облачных мощностей нового поколения. После ввода кампусов в эксплуатацию будет обеспечено более 540 рабочих мест на постоянной основе, с полной занятостью. Местные власти заявляют, что новые объекты принесут в бюджет штата и муниципалитетов миллионы долларов. Кроме того, будет финансироваться и модернизация местной инфраструктуры, в т.ч. систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

STACK намерена финансировать все инфраструктурные расходы, необходимые для поддержки работы ЦОД. При развитии будут учитываться имеющиеся мощности коммунальных компаний и уже запланированные улучшения энергосистемы. Эти шаги направлены на повышение надёжности и обеспечение долгосрочной стабильности местных тарифов. Дополнительно в соответствии с принципами «ответственного строительства» STACK будут внедряться программы оптимизации водопотребления.

AWS и другие поставщики облачных сервисов активно диверсифицируют географическое присутствие за пределами классических рынков ЦОД вроде Северной Вирджинии, осваивая вторичные рынки, где есть земля, энергия, ВОЛС и прочая инфраструктура. STACK Infrastructure уже создала глобальную сеть ЦОД в Северной Америке, EMEA и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания предлагает решения под заказ для гиперскейлеров и ИИ-сервисов.

Основная специализация — на крупномасштабных кампусах с поэтапными схемами расширения. В последние годы компания расширила присутствие в Северной Вирджинии, Кремниевой долины, Портленда, Торонто, Милана, Осло и Токио, с акцентом на регионы с доступом к возобновляемыми источниками энергии, высокой плотностью оптоволоконных сетей, а также налаженным контактам с коммунальными структурами, способными обеспечить энергией высокопроизводительные ЦОД.

Так, помимо проекта STACK-Amazon, Meta✴ строит гигаваттный ИИ ЦОД Hyperion в округе Ричленд (Richland Parish), для которого построят ЛЭП за $1,2 млрд и газовую электростанцию, а прочие операторы дата-центров рассматривают использование площадок на севере Луизианы, связанных с региональной инфраструктурой передачи данных и расположенных недалеко от технопарка National Cyber Research Park в округе Божер.

