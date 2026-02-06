Акции Amazon упали после объявления о $200 млрд капзатрат на 2026 год

Акции Amazon рухнули более чем на 10 % на внебиржевых торгах в четверг после объявления финансовых результатов за IV квартал и весь 2025 год и повышения прогноза капитальных затрат на 2026 год до $200 млрд.

Выручка Amazon в IV квартале 2025 года, закончившемся 31 декабря, выросла год к году на 14 %, до $213,39 млрд, превысив прогноз аналитиков в $211,33 млрд (согласно опросу LSEG). Скорректированная прибыль на разводнённую акцию составила $1,95, что ниже консенсус-прогноза Уолл-стрит в $1,97. Чистая прибыль выросла до $21,19 млрд с $20,00 млрд годом ранее. В текущем квартале Amazon прогнозирует выручку в диапазоне от $173,5 млрд до $178,5 млрд, что означает рост год к году примерно на 11–15 %. Средняя точка этого диапазона соответствует прогнозу аналитиков в $175,6 млрд.

За весь 2025 год выручка Amazon выросла 12 % до $716,92 млрд с $637,96 млрд годом ранее. Чистая прибыль увеличилась до $77,67 млрд или $7,17 на разводнённую акцию с $59,25 млрд или $5,53 на разводнённую акцию в 2024 году.

Выручка облачного подразделения Amazon Web Services (AWS) за квартал увеличилась на 24 % до $35,58 млрд, превзойдя ожидания аналитиков, опрошенных StreetAccount, в размере $34,93 млрд. Операционная прибыль сегмента AWS достигла $12,47 млрд по сравнению с $10,63 млрд годом ранее. По словам гендиректора Amazon Энди Джасси (Andy Jassy), это был самый быстрый темп роста AWS за 13 кварталов.

Как отметил ресурс SiliconANGLE, облачный бизнес Amazon по-прежнему намного больше, чем у конкурентов, но его рыночная доля постепенно сокращается из-за роста Microsoft Azure и Google Cloud. На прошлой неделе Microsoft сообщила о росте выручки Azure на 39 %, а продажи Google Cloud выросли на 48 %, что представляет собой самый быстрый темп роста с 2021 года. Аналитики сообщили, что Azure и Google Cloud также быстрее растут в сегменте ИИ-сервисов.

«Учитывая высокий спрос на наши существующие продукты и перспективные возможности, такие как ИИ, микросхемы, робототехника и LEO-спутники, мы планируем инвестировать около $200 млрд в капитальные вложения в Amazon в 2026 году и ожидаем высокой долгосрочной окупаемости вложенного капитала», — заявил Джасси. В ходе конференции с аналитиками Джасси пояснил, что основная часть капитальных затрат в 2026 году будет направлена в AWS, где, по его словам, «рабочие нагрузки, не связанные с ИИ, растут быстрее, чем мы ожидали». «У нас очень высокий спрос, — добавил Джасси. — Клиенты действительно хотят использовать AWS для основных и ИИ-задач, и мы монетизируем мощности так быстро, как только можем их установить».

Объявленная сумма значительно превышает прогноз Уолл-стрит в $146,6 млрд и намного превосходит $131 млрд капзатрат в 2025 году. Ранее на этой неделе материнская компания Google, Alphabet, заявила, что планирует потратить от $175 до $185 млрд на капитальные затраты, а Meta✴ Platforms — от $115 до $135 млрд. Ожидаемые затраты Microsoft составят $145 млрд, а Oracle — $55 млрд.

Несмотря на опасения инвесторов по поводу значительных капитальных затрат, некоторые аналитики считают, что позиции Amazon остаются сильными. «Развитие ИИ, безусловно, значительно ускоряет переход компаний в облако, что является основной причиной значительно более высоких, чем прогнозировалось, капитальных затрат, которые мы считаем фундаментально позитивными», — написал аналитик Pivotal Research Group Джефф Влодарчак (Jeff Wlodarczak) в записке для клиентов.

Он отметил, что Amazon управляет двумя высокорентабельными быстрорастущими предприятиями и огромным низкорентабельным логистическим бизнесом с беспрецедентным масштабом, который «потенциально может существенно повысить маржу в среднесрочной и долгосрочной перспективе, используя ИИ в сочетании с робототехникой».

