Власти США «по-хорошему» призывают гиперскейлеров самим финансировать расширение ИИ-проектов, а не перекладывать затраты на жителей

Администрация президента США продолжает продвигать развитие ИИ-проектов, в то же время стремясь ослабить недовольство граждан непомерными аппетитами ЦОД в отношении электричества и воды, а также обещая освободить крупных игроков рынка от пошлин на ИИ-ускорители. Чтобы успокоить общественность, Вашингтон предложил IT-гигантам гарантировать, что расширение их сети ЦОД в США не приведёт к резкому увеличению счетов за электричество или истощению локальных водных ресурсов, сообщает The Register.

По информации Politico, предложено добровольное соглашение между президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) и индустрией ЦОД в лице Microsoft, Google, Amazon, Meta✴ и OpenAI, которое устанавливает принципы ответственного потребления электроэнергии, воды и отношений с жителями в местах размещения дата-центров.

Новый шаг соответствует вектору предыдущих событий. Ранее президент заявил, что технологический бизнес должен сам финансировать увеличение мощности ЦОД и адаптацию для этого энергетической инфраструктуры, а не перекладывать расходы на обычных потребителей энергии. Компания Microsoft уже пошла навстречу в этом вопросе, представив проект Community-First AI Infrastructure. Кроме того, Министерство энергетики (DOE) оказало давление на оператора электросетей PJM Interconnection, чтобы та провела экстренный аукцион для компенсации роста спроса на электричество со стороны ЦОД.

Это направлено на сдерживание растущего общественного недовольства появлением дата-центров по всей территории США. По данным НКО, только во II квартале были заблокированы или отложены 20 проектов строительства ЦОД в стране из-за противодействия местных сообществ.

В январе 2026 года Белый дом объявил о ввозных пошлинах в размере 25 % на ИИ-ускорители, включая NVIDIA H200 и AMD MI325X, но их закупки для объектов гиперскейлеров в США пошлиной облагаться не будут. По некоторым данным, освобождение от тарифов может зависеть от политики непосредственных производителей вроде тайваньской TSMC, от которых ожидают переноса до половины своего производства в США в рамках программы «реиндустриализации» Соединённых Штатов. Недавно премьер-министр Тайваня назвал такой перенос «невозможным». Впрочем, TSMC уже выделила $165 млрд на строительство производств в Аризоне для выпуска 2-нм чипов, но пока неизвестно, устроит ли это Трампа.

