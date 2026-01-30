США продвигают «атомные кампусы» с ослабленными требованиями к ядерной безопасности, чтобы запитать ИИ ЦОД

Министерство энергетики США (DoE) предлагает штатам разместить у себя «атомные кампусы» (Nuclear Lifecycle Innovation Campuses), которые должны придать второе дыхание атомной энергетике путём снижения требований к безопасности ядерных объектов, сообщает The Register.

Фактически речь идёт о том, что на территории кампусов можно будет размещать объекты по обогащению и производству ядерного топлива, а также перерабатывать и хранить радиоактивные отходы. Также возможно строительство ядерных реакторов и размещения снабжаемых их энергией дата-центров. Ранее СМИ сообщали, что администрация действующего президента США рассматривает возможность направить «миллиарды, если не сотни миллиардов долларов» на программу полного ядерного топливного цикла, чтобы ускорить строительство новых реакторов.

Штаты должны до 1 апреля 2026 года сообщить о намерении разместить у себя «атомные кампусы», а также заявить, какие стимулы и какая поддержка им нужны. При этом DoE отдаст приоритет проектам, финансируемым за счёт частного капитала и средств штатов, а федеральную поддержку ограничат. Кроме того, властям нужны «надёжные финансовые гарантии», чтобы бремя ответственности в случае неудачи проектов не легло на налогоплательщиков.

В 2025 году Министерство энергетики назвало десять компаний, отобранных для тестирования и ускорения работ по проектам реакторов, не связанных с национальными лабораториями в рамках анонсированной президентом США программы Nuclear Reactor Pilot Program. Однако, как передаёт The Register, Министерство энергетики в обстановке секретности переписало директивы, касающиеся ядерной безопасности, смягчив регулирование эксплуатации атомных объектов.

Изменения внесли для того, чтобы ускорить разработку реакторов нового поколения, которые в администрации Трампа рассматривают в качестве источника энергии для ИИ ЦОД и других секторов экономики. Утверждается, что из нормативных документов удалены сотни страниц требований, связанных с обеспечением безопасности реакторов. Сократились требования к документообороту, повысили уровень допустимого уровня облучения работников — до того, как будет инициировано расследование инцидента. Уже не так строго будут защищаться грунтовые воды и окружающая среда.

Некоторые учёные уже забили тревогу, говоря, что подтверждаются «худшие опасения» относительно надзора за безопасностью атомной энергетики в период правления действующей администрации. Подчёркивается, что министерство не просто разрушило основы регулирования атомной отрасли, но и сделало это тайно, хотя текущие нормы разрабатывались с учётом катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Любые новые проекты в сфере атомной энергетики по-прежнему должны получать лицензии Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) для коммерческой энергогенерации, но ведомство якобы уже согласилось ограничить объём проверок безопасности для объектов, получивших одобрение DoE.

Трамп и его сторонники активно продвигают расширение атомных генерирующих мощностей в США. Ещё в июле 2025 года сообщалось, что власти страны выделили федеральные земли для строительства ЦОД и электростанций. В сентябре сообщалось, что бум атомной энергетики обойдётся США в $350 млрд инвестиций, а выработка энергии к 2025 году увеличится на 63 %. Наконец, Deloitte заявляла, что АЭС смогут обеспечить 10 % будущего спроса ЦОД США на электроэнергию, но строить их придётся быстрее.

