ИИ от Google ускорит строительство ядерных реакторов Westinghouse

На фоне энергодефицита, вызванного развитием отрасли ИИ ЦОД, компании Google и Westinghouse объединили усилия, чтобы оптимизировать строительство атомных мощностей с помощью ИИ-платформы на площадке Google Cloud. В частности, речь идёт о создании и эксплуатации 10 ядерных реакторов. Начало строительство запланировали на 2030 год, сообщает DatacenterKnowledge. Google сообщает, что пилотные испытания ИИ-платформы свидетельствуют об экономии средств и времени при строительстве АЭС. Palantir Technologies и The Nuclear Company развивают похожую ИИ-платформу.

Ранее в 2025 года Westinghouse объявила о плане стоимостью $80 млрд, поддержанном правительством США. Он предусматривает создание 10 реакторов AP1000 мощностью 1,15 ГВт каждый к 2030 году. Цель проекта — удовлетворение стремительно растущего спроса на электроэнергию, связанного с ИИ-проектами. Но пока отрасли не хватает времени, поскольку крупные ЦОД уже строятся повсеместно. Согласно отчёту DNV, к 2040 году энергопотребление ЦОД вырастет впятеро, на долю Северной Америки придётся 16 % мирового потребления.

Ядерная энергетика многими компаниями считается весьма привлекательным вариантом, поскольку её безопасность и эффективность значительно выросла в последние годы. МАГАТЭ прогнозирует, что к 2050 году совокупная мощность АЭС может удвоиться, а более 20 стран обещали даже утроить её к 2050 году. По оценкам МАГАТЭ, на строительство реактора может уйти до 10–12 лет. При этом даже на перезапуск недавно остановленных АЭС уходит несколько лет. Google и NextEra как раз планируют «оживить» АЭС DAEC к 2029 году, чтобы запитать новые ИИ ЦОД.

Google Cloud и Westinghouse уверены, что могут использовать ИИ для сокращения сроков строительства. Возможности компаний позволят не только использовать ИИ для строительства реакторов по-новому, но и для повышения эффективности и безопасности уже действующих АЭС. Westinghouse заявляет, что новая ИИ-платформа позволит вводить реакторы в эксплуатацию уже через 5–6 лет после начала строительства. Правда, на проект Westinghouse в Джорджии на базе реакторов AP1000, ушло целых 15 лет и огромные суммы.

Westinghouse отмечает, что на пике строительства типичного реактора задействовано 10 тыс. человек, процессы требуют сложной координации действий. Представители компании уже продемонстрировали интерфейс нового инструмента, анализирующего миллионы строительных задач для определения оптимальных графиков и минимизации задержек. Так, в ходе демонстрации показали, как буквально одним щелчком мыши за считанные секунды можно сократить расходы для одной из задач на четверть или $1 млн.

