ИИ ЦОД предложили запитать от списанных реакторов кораблей и подлодок ВМС США

Техасская компания HGP Intelligent Energy LLC предложила переоборудовать списанные ядерные реакторы с авианосцев и подводных лодок в источники энергии для ИИ ЦОД, сообщает Silicon Angle. HGP подала Министерству энергетики США (DoE) заявку на получение государственной гарантии по кредиту для финансирования инициативы CoreHeld Project в рамках федеральных программ поддержки энергетики.

В HGP предполагают размещение и эксплуатацию на территории специализированного ЦОД поблизости от Национальной лаборатории Ок-Ридж (в штате Теннесси) списанных реакторов ВМС США. Речь идёт о водно-водяных реакторах Westinghouse Electric и General Electric, рассчитанных на длительную службу. Есть большой опыт их безопасной эксплуатации в ВМС.

Предполагается, что они будут вырабатывать 450–520 МВт. По оценкам компании, на проект потребуется $1,8–$2,1 млрд, приблизительно $1–$4 млн/МВт. Такой проект обойдётся значительно дешевле, чем стоимость строительства новой АЭС или даже малого модульного реактора (SMR).

Теоретически смена профиля реакторов не составит большого труда, но главная проблема не в этом — нормативно-правовые акты не учитывают возможность повторного использования реакторов ВМС. В таких реакторах обычно применяется высокообогащённое топливо, а сами они спроектированы как герметичные системы, что не вполне соответствуют существующим нормативным актам Комиссии по ядерному регулированию (Nuclear Regulatory Commission) коммерческих АЭС.

Впрочем, HGP уверена, что проект вполне можно реализовать безопасно и в больших масштабах. Компания утверждает, что ей повезло получить «прочную» базу инвесторов и партнёров, разделяющих подобное видение. Предложение появилось в условиях возрастающего давления на энергосистему США — ИИ требует расширения ЦОД гиперскейлеров, облачные провайдеры и операторы ЦОД всё чаще рассматривают ядерную энергетику как стабильный источник безуглеродного электроснабжения своих объектов. В последнее время интерес распространяется на обычные реакторы, малые модульные реакторы и долгосрочные соглашения о покупке энергии (PPA), связанные с атомной энергетикой.

Изучающие и разрабатывающие ядерную энергетику для ИИ ЦОД структуры привлекают всё более внимания венчурных инвесторов. В ноябре стартап X-energy Reactor, занимающийся разработкой SMR, привлёк $700 млн. 18 декабря Radiant Industries, разрабатывающая «массовые» портативные реакторы, привлекла более $300 млн. В некоторых случаях предлагается «перезапустить» старые АЭС, например — остановленной АЭС DAEC в Айове при участии Google. В конце сентября 2025 года сообщалось, что бум атомной энергетики из-за ИИ ЦОД в США обойдётся в $350 млрд.

