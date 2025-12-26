ИИ ЦОД предложили запитать от списанных реакторов кораблей и подлодок ВМС США

 
Техасская компания HGP Intelligent Energy LLC предложила переоборудовать списанные ядерные реакторы с авианосцев и подводных лодок в источники энергии для ИИ ЦОД, сообщает Silicon Angle. HGP подала Министерству энергетики США (DoE) заявку на получение государственной гарантии по кредиту для финансирования инициативы CoreHeld Project в рамках федеральных программ поддержки энергетики.

В HGP предполагают размещение и эксплуатацию на территории специализированного ЦОД поблизости от Национальной лаборатории Ок-Ридж (в штате Теннесси) списанных реакторов ВМС США. Речь идёт о водно-водяных реакторах Westinghouse Electric и General Electric, рассчитанных на длительную службу. Есть большой опыт их безопасной эксплуатации в ВМС.

Предполагается, что они будут вырабатывать 450–520 МВт. По оценкам компании, на проект потребуется $1,8–$2,1 млрд, приблизительно $1–$4 млн/МВт. Такой проект обойдётся значительно дешевле, чем стоимость строительства новой АЭС или даже малого модульного реактора (SMR).

Теоретически смена профиля реакторов не составит большого труда, но главная проблема не в этом — нормативно-правовые акты не учитывают возможность повторного использования реакторов ВМС. В таких реакторах обычно применяется высокообогащённое топливо, а сами они спроектированы как герметичные системы, что не вполне соответствуют существующим нормативным актам Комиссии по ядерному регулированию (Nuclear Regulatory Commission) коммерческих АЭС.

Источник изображения: MD Amadul Haque/unsplash.com

Впрочем, HGP уверена, что проект вполне можно реализовать безопасно и в больших масштабах. Компания утверждает, что ей повезло получить «прочную» базу инвесторов и партнёров, разделяющих подобное видение. Предложение появилось в условиях возрастающего давления на энергосистему США — ИИ требует расширения ЦОД гиперскейлеров, облачные провайдеры и операторы ЦОД всё чаще рассматривают ядерную энергетику как стабильный источник безуглеродного электроснабжения своих объектов. В последнее время интерес распространяется на обычные реакторы, малые модульные реакторы и долгосрочные соглашения о покупке энергии (PPA), связанные с атомной энергетикой.

Изучающие и разрабатывающие ядерную энергетику для ИИ ЦОД структуры привлекают всё более внимания венчурных инвесторов. В ноябре стартап X-energy Reactor, занимающийся разработкой SMR, привлёк $700 млн. 18 декабря Radiant Industries, разрабатывающая «массовые» портативные реакторы, привлекла более $300 млн. В некоторых случаях предлагается «перезапустить» старые АЭС, например — остановленной АЭС DAEC в Айове при участии Google. В конце сентября 2025 года сообщалось, что бум атомной энергетики из-за ИИ ЦОД в США обойдётся в $350 млрд.

