ИИ-облако в круизе: платформа Oracle RED прокатилась на борту авианосца «Принц Уэльский»

Британские ВМС используют периферийную инфраструктуру Oracle Cloud для управления оборонными ИИ-системами на борту авианосца «Принц Уэльский», сообщает The Register. Oracle отметила, что флот применил «суверенные ИИ-возможности» в рамках операции Highmast — миссии, продлившейся восемь месяцев в 2025 году, в рамках которой корабль побывал в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Управление ИИ осуществлялось с помощью Oracle Roving Edge Infrastructure (RED) — локальной версии облачной платформы компании, работающей на оборудовании в защищённом корпусе «военного» уровня. Roving Edge представили в 2021 году, заявив, что она позволяет клиентам выполнять различные рабочие задачи, включая машинное обучение и аналитику, в полевых условиях.

Собственно ИИ-платформу разработала компания Whitespace из Белфаста, её решение Saga создано для того, чтобы ускорить сбор, управление и использование военными организациями «институциональных» знаний. По данным Whitespace, Saga позволяет экипажам кораблей ВМС закреплять полученные сведения, анализировать данные миссий и получать доступ к ИИ-поддержке.

По данным Oracle, платформа позволяет авианосцу применять ИИ для поддержки принятия решений и оперативного обучения — получаемые в ходе миссии данные превращаются в практически применимый материал. Использование ИИ-решений в операциях британских ВМС считается в руководстве страны критически важным для её оборонных возможностей. Похожие эксперименты проводятся и другими странами. Так, ещё летом 2024 года ВМС США успешно подключили к облаку авианосец «Авраам Линкольн».

Впрочем, как напоминает The Register, на деле нередко выясняется, что на проверку принятых ИИ решений требуется не меньше человеко-часов, чем было сэкономлено за счёт его использования. Более того, ИИ-системы часто страдают «галлюцинациями», что в военных операциях совершенно недопустимо. При этом собственный портал поддержки Oracle после получения интегрированных ИИ-инструментов стал только хуже, говорят клиенты компании.

Oracle делает большую ставку на ИИ, тратя миллиарды долларов на инвестиции в дата-центры, чтобы привлечь разработчиков и корпоративных клиентов, в то же время залезая в огромные долги и страдая от судебных разбирательств. Тем временем ПО компании, не только связанное с оборонными проектами, вызывает большие вопросы. Недавно сообщалось, что перезапуск печально известной ERP-системы Oracle Fusion в Бирмингеме вновь отложили.

