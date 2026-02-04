Барнсли станет первым ИИ-городом в Великобритании

Расположенный в Южном Йоркшире (Великобритания) Барнсли, ранее известный добычей угля и стекольным производством, станет первым в стране «технологическим городом» (Tech Town). Он будет внедрять ИИ во все сферы жизнедеятельности — от местного бизнеса до государственных услуг, сообщает The Register.

Как объявило Министерство науки, инноваций и технологий (DSIT), Барнсли станет примером для всей Великобритании в деле внедрения ИИ-технологий. В DSIT утверждают, что жители городка смогут увидеть повышение качества государственных услуг, более эффективную поддержку местных школ, более быстрый доступ к медицинской помощи, а также новые возможности для трудоустройства и повышения квалификации.

В министерстве подчёркивают, что на примере Барнсли намерены показать, что ИИ помогает учиться, оказывает поддержку местному бизнесу и способствует повышению качества госуслуг. На этом примере можно будет продемонстрировать, сколь полезен искусственный интеллект для всей страны.

В рамках новой программы жителям города будут предоставлять бесплатное обучение в сфере ИИ и цифровых технологий в местных учебных заведениях. Дополнительно запланировано тестирование в школах и городском колледже образовательных технологий для сбора данных об их влиянии на обучение и о том, смогут ли они снизить нагрузку на местный педагогический состав.

Действующая недалеко от центра города площадка Seam Digital Campus расширяется для оказания поддержки малому бизнесу при внедрении и масштабировании новых технологий. Городской совет в рамках программы получит стартовое финансирование £500 тыс. ($683 тыс.).

В числе присоединившихся к программе компаний есть Microsoft и Cisco, уделяющие, с их слов, «особое внимание» обучению ИИ-навыкам взрослых и поддержке малых и средних предприятий. Впрочем, к середине прошлого года Microsoft, не в последнюю очередь благодаря внедрению ИИ, сократила 15 тыс. сотрудников, а эксперимент по использованию ИИ британскими госслужащими в Microsoft 365 и Office 365 в целом провалился, поскольку Copilot заметного роста производительности не дал. Cisco тоже сократила около 6 тыс. человек в рамках реструктуризации с переходом на ИИ-инструменты.

В целом в компаниях, внедряющих ИИ, отмечается сокращение рабочих мест, поэтому польза для жителей Барнсли не вполне очевидна. DSIT отказалось дать СМИ прямые гарантии, что повсеместное внедрение искусственного интеллекта в городе не приведёт к потере рабочих мест. Остаются без ответа и другие вопросы, включая этические нормы применения ИИ в здравоохранении или образовании. А представители городского совета заявили, что одна из ключевых задач стратегии инклюзивного экономического роста — сделать Барнсли ведущим цифровым городом Великобритании. Сегодня речь идёт об «одной из важнейших инвестиций в город за всю его историю».

Уголь в городе больше не добывают, последние шахты там закрыли в начале 1990х гг., и масштабного появления вакансий не предвидится. По данным TechMarketView, отведённые для модернизации здравоохранения, образования и поддержки бизнеса 18 мес. могут означать, что ресурсы будут слишком сильно «распылены», что помешает добиться подлинных изменений в любой из областей.

Кроме того, существует проблема доверия. Организации государственного сектора неоднократно вкладывали значительные ресурсы в технологические проекты, не получив взамен ожидаемой отдачи, поэтому на предложение о реализации очередного проекта они могут сослаться на отсутствие ресурсов, просто не желая тратить их без гарантий окупаемости. Если же медицинские учреждения, школы и др. не смогут выделить ресурсы, трансформация застопорится независимо от того, какие технологии предлагаются.

TechMarketView подчёркивает, что если Барнсли не сможет добиться ощутимых успехов, это не просто помешает внедрению программы, но и вызовет скептическое отношение к инвестициям в ИИ у других регионов. Усугубляет риск отсутствие чётких показателей успеха — в условиях, когда население заинтересовано устранением выбоин на дорогах и своевременным вывозом мусора, объявление Барнсли «технологическим городом» может показаться жителям лишь отвлекающим манёвром.

Внедрение новых цифровых технологий не всегда проходит успешно, в том числе в Великобритании. Так, рутинная на первый взгляд задача по смене ERP-системы в муниципалитете Бирмингема обернулась для местных властей настоящим кошмаром с катастрофическими затратами и задержками.

