ИИ и облака вместо телефонов: Telefónica превратит десятки «медных» АТС в периферийные ЦОД

Испанский оператор связи и ЦОД Telefónica ускоряет реализацию стратегии расширения периферийных вычислений. Для этого компания переоборудует ненужные более телефонные АТС с медными компонентами в мини-ЦОД на 1–2 МВт. Среднесрочная цель — развернуть в стране более 100 таких узлов, сообщает Datacenter Dynamics.

После полного отключения аналоговой телефонной связи в Испании большое количество АТС с медными кабельными системами осталось без дела, поэтому Telefónica España начала переделывать их в распределённые периферийные ЦОД небольшой мощности. Новые ЦОД ориентированы на предоставление ИИ и облачных сервисов с низкой задержкой — они находятся вблизи от конечных потребителей и призваны укрепить цифровой суверенитет страны.

На сегодня уже эксплуатируется 12 подобных узлов, коммерческие услуги компания намерена начать предоставлять после завершения тестовой фазы. На горизонте 5–7 лет планируется развернуть более 100 таких дата-центров. Вторую жизнь получит и сеть связанных электростанций. Новые edge-узлы интегрируют с ВОЛС и 5G-сетями.

Новый план — часть общеевропейского проекта развития периферийных вычислений, в его рамках Telefónica выделена субсидия в размере €93 млн ($111 млн). Компания дополнила её собственными средствами, хотя объёмы инвестиций не раскрываются. Также в европейском проекте участвуют телеком-операторы Orange, Deutsche Telekom и Telecom Italia.

К концу 2026 года Telefónica рассчитывает запустить ещё 17 периферийных узлов, дополняя свои лидирующие позиции в сегментах FTTH — на её долю приходится более 31 млн подключенных домохозяйств — и 5G, это способствует цифровой трансформации в стране.

Telefónica отмечает, что её т.н. Edge Plan выводит Испанию на передний край инноваций в Европе в контексте обеспечения технологического суверенитета, позволяя создавать местную инфраструктуру без помощи «неевропейских» вендоров. Периферийная архитектура комбинирует эластичность облака с возможностью обработки данных в непосредственной близости от их источника. Это минимизирует задержки и в то же время обеспечивает соответствие сопутствующих процессов европейским правовым нормам.

Стремление обрести технологический суверенитет, в первую очередь от США, в последнее время стало ключевым вектором деятельности для многих европейских компаний и политиков. Так, Франция в январе 2025 года объявила, что местных госслужащих переведут с Zoom и Teams на суверенный видеочат Visio.

Суверенные решения предлагают европейцам и европейские компании вроде SAP, а вот техногиганты из США не пользуются былой популярностью — не так давно Microsoft признала что не может обеспечить настоящий суверенитет европейских данных, поскольку вынуждена подчиняться в первую очередь законам США.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: