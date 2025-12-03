ИИ-столбы: британский стартап Conflow Power разместит NVIDIA Jetson в уличных фонарях

Британский стартап Conflow Power Group намерен разместить ИИ-оборудование в уличных фонарях. Речь идёт об «умных» фонарях компании iLamp, которые дооснастят вычислительными модулями NVIDIA Jetson, сообщает Datacenter Dynamics. Базовый вариант модели сегодня обойдётся в £7,5 тыс. ($9,9 тыс.). Компания заявляет, что покупатели могли бы зарабатывать сами, требуя плату с ИИ-провайдеров за использование ИИ-оборудования.

Ранее в 2025 году Conflow Power анонсировала проект iLamp — обычный фонарный столб, дополненный солнечными панелями и аккумуляторами. Кроме того, конструкция предусматривала поддержку 5G и Wi-Fi, модули управления дорожным движением, видеонаблюдение, датчики контроля окружающей среды и прочие компоненты. Для работы собственно iLamp требуется 80 Вт, но внешнее оборудование вроде Jetson сможет получать до 200–260 Вт.

Conflow Power даже заявляет, что классические ЦОД можно заменить на iLamps, оснащённые модулями NVIDIA Jetson. Фактически речь идёт о создании распределённого дата-центра — экологически безопасного, не требующего водных ресурсов и с низкой задержкой, поскольку серверы находятся рядом с пользователями, говорит компания. По имеющимся данным, Conflow уже ведёт переговоры с несколькими компаниями и даже правительствами о внедрении новой технологии.

Ранее в этом году бельгийский стартап Tonomia объявил о сотрудничестве с британским поставщиком ИИ-оборудования Panchaea для формирования eCloud — распределённой ИИ-платформы, размещаемой в системах солнечных панелей на автопарковках. Правда, eCloud предполагает использование более традиционных edge-серверов, а не Jetson AGX Thor или IGX Thor.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: