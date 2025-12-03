ИИ-столбы: британский стартап Conflow Power разместит NVIDIA Jetson в уличных фонарях

 
Британский стартап Conflow Power Group намерен разместить ИИ-оборудование в уличных фонарях. Речь идёт об «умных» фонарях компании iLamp, которые дооснастят вычислительными модулями NVIDIA Jetson, сообщает Datacenter Dynamics. Базовый вариант модели сегодня обойдётся в £7,5 тыс. ($9,9 тыс.). Компания заявляет, что покупатели могли бы зарабатывать сами, требуя плату с ИИ-провайдеров за использование ИИ-оборудования.

Ранее в 2025 году Conflow Power анонсировала проект iLamp — обычный фонарный столб, дополненный солнечными панелями и аккумуляторами. Кроме того, конструкция предусматривала поддержку 5G и Wi-Fi, модули управления дорожным движением, видеонаблюдение, датчики контроля окружающей среды и прочие компоненты. Для работы собственно iLamp требуется 80 Вт, но внешнее оборудование вроде Jetson сможет получать до 200–260 Вт.

Источник изображения: Conflow Power Group

Conflow Power даже заявляет, что классические ЦОД можно заменить на iLamps, оснащённые модулями NVIDIA Jetson. Фактически речь идёт о создании распределённого дата-центра — экологически безопасного, не требующего водных ресурсов и с низкой задержкой, поскольку серверы находятся рядом с пользователями, говорит компания. По имеющимся данным, Conflow уже ведёт переговоры с несколькими компаниями и даже правительствами о внедрении новой технологии.

Ранее в этом году бельгийский стартап Tonomia объявил о сотрудничестве с британским поставщиком ИИ-оборудования Panchaea для формирования eCloud — распределённой ИИ-платформы, размещаемой в системах солнечных панелей на автопарковках. Правда, eCloud предполагает использование более традиционных edge-серверов, а не Jetson AGX Thor или IGX Thor.

