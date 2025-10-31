NVIDIA представила платформу IGX Thor для «физического ИИ» на периферии

Компания NVIDIA анонсировала аппаратную платформу IGX Thor, предназначенную для «переноса» ИИ из цифрового мира в физический. Решение разработано специально для промышленных, робототехнических и медицинских сред. IGX Thor позволяет проектировать периферийные устройства с ИИ-функциями, поддерживающие получение информации от различных датчиков.

В семейство IGX Thor входят комплекты для разработчиков IGX Thor Developer Kit и IGX Thor Developer Kit Mini, а также решения IGX T7000 (плата Micro-ATX) и IGX T5000 («система на модуле»). Комплекты IGX Thor Developer Kit, в свою очередь, представлены в версиях с ускорителем NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition и NVIDIA RTX Pro Blackwell 5000. Вариант IGX Thor Developer Kit Mini не предполагает наличие дискретного GPU.

Старшая из новинок, IGX Thor Developer Kit с ускорителем NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, содержит GPU на архитектуре Blackwell с 24 064 ядрами. Предусмотрено 96 Гбайт памяти GDDR7 с пропускной способностью до 1792 Гбайт/с. Заявленная ИИ-производительность достигает 5581 Тфлопс в режиме FP4-Sparse.

Модификация IGX Thor Developer Kit на базе NVIDIA RTX Pro Blackwell 5000 несёт на борту GPU поколения Blackwell с 14 080 ядрами. Объём встроенной памяти составляет 48 Гбайт, её пропускная способность — 1344 Гбайт/с. Быстродействие ИИ достигает 4293 Тфлопс (FP4-Sparse).

Все три новинки, включая версию Mini (обладает ИИ-быстродействием 2070 Тфлопс), располагают интегрированным GPU на архитектуре Blackwell с 2560 ядрами и максимальной частотой 1,57 ГГц. Присутствует CPU с 14 ядрами Arm Neoverse-V3AE с частотой до 2,6 ГГц. Изделия оборудованы 128 Гбайт памяти LPDDR5X с пропускной способностью 273 Гбайт/с, а также накопителем M.2 NVMe (PCIe 5.0 x2) вместимостью 1 Тбайт. Старшие модели наделены двумя слотами PCIe 5.0 (x8 и x16), младшая — разъёмом M.2 Key E, в который установлен комбинированный адаптер Wi-Fi 6e / Bluetooth.

Изделия поддерживают различные интерфейсы, включая (в зависимости от модели) USB 3.2 Gen2 Type-C, USB-3.2 Gen2 Type-A, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b, 1/5GbE (RJ45), 25GbE (QSFP28), 100GbE (QSFP28) и пр. Для новинок гарантированы 10-летний жизненный цикл и долгосрочная поддержка программного стека NVIDIA AI. В продажу все изделия поступят в декабре нынешнего года.

