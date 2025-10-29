NVIDIA представила интерконнект NVQLink для гибридных вычислений на базе GPU и QPU

Компания NVIDIA анонсировала NVQLink — открытую системную архитектуру, предназначенную для тесной интеграции графических (GPU) и квантовых (QPU) процессоров с целью создания гибридных вычислительных платформ.

В разработке интерконнекта NVQLink приняли участие Брукхейвенская национальная лаборатория (BNL), Национальная ускорительная лаборатория им. Ферми (Fermilab), Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли (LBNL), Лос-Аламосская национальная лаборатория (LANL), Национальная лаборатория Ок-Ридж (ORNL), Национальные лаборатории Сандия (SNL) и Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория (PNNL), которые принадлежат Министерству энергетики США (DoE). Кроме того, были вовлечены специалисты Линкольнской лаборатории Массачусетского технологического института (MIT Lincoln Laboratory).

Отмечается, что NVQLink обеспечивает открытый подход к квантовой интеграции. Максимальная пропускная способность в системах GPU — QPU заявлена в 400 Гбит/с, тогда как минимальная задержка (FPGA-GPU-FPGA) составляет менее 4 мкс. Интерконнект может применяться в составе ИИ-платформ, обладающих производительностью до 40 Пфлопс (FP4). Решение NVQLink оптимизировано для крупномасштабных квантовых вычислений в реальном времени.

В целом, NVQLink обеспечивает возможность непосредственного взаимодействия QPU разных типов и систем управления квантовым оборудованием с ИИ-суперкомпьютерами. Технология предоставляет готовое унифицированное решение для преодоления ключевых проблем интеграции, с которыми сталкиваются исследователи в области квантовых вычислений при масштабировании своих систем. Разработчики могут получить доступ к NVQLink благодаря интеграции с программной платформой NVIDIA CUDA-Q.

В число партнёров, вносящих вклад в NVQLink, входят разработчики квантового оборудования Alice & Bob, Anyon Computing, Atom Computing, Diraq, Infleqtion, IonQ, IQM Quantum Computers, ORCA Computing, Oxford Quantum Circuits, Pasqal, Quandela, Quantinuum, Quantum Circuits, Quantum Machines, Quantum Motion, QuEra, Rigetti, SEEQC и Silicon Quantum Computing, а также разработчики квантовых систем управления, включая Keysight Technologies, Quantum Machines, Qblox, QubiC и Zurich Instruments.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: