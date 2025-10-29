NVIDIA представила проект Omniverse DSX для ускоренного создания ИИ-фабрик гигаваттного масштаба

NVIDIA анонсировала Omniverse DSX Blueprint — референсный проект, ориентированный на создание дата-центров гигаваттного масштаба для обучения и запуска наиболее крупных моделей ИИ. По общей мощности такие объекты будут сопоставимы с ядерными реакторами.

Проект предполагает создание цифровых двойников в Omniverse с использованием реальных инженерных данных. Благодаря этому формируется единая среда, в которой партнёры могут планировать, прорабатывать и оптимизировать каждый аспект масштабного дата-центра для ресурсоёмких задач ИИ — от систем электропитания и охлаждения до вычислительных и сетевых компонентов.

На практике Omniverse DSX Blueprint выступает в качестве эталонной архитектуры и программного уровня управления для ЦОД, мощность которых может варьироваться от 100 МВт до нескольких ГВт. Решение протестировано в исследовательском центре NVIDIA AI Factory на площадке Digital Realty в Манассасе (Manassas) в Вирджинии (США). Проект лежит в основе реальных дата-центров, включая площадку Switch мощностью 2 ГВт в Джорджии и площадку Stargate мощностью 1,2 ГВт в Абилине (Техас).

Одним из ключевых элементов Omniverse DSX Blueprint является DSX Flex — это внешняя система, связывающая ЦОД с региональными электросетями и источниками возобновляемой энергии для задействования около 100 ГВт недоиспользуемой мощности сети путём динамической балансировки спроса и предложения. Ещё один компонент — DSX Boost: данная система регулирует управление питанием и распределение рабочей нагрузки в дата-центре, что позволяет добиться либо снижения энергопотребления примерно на 30 %, либо повышения пропускной способности GPU до 30 % при том же уровне энергопотребления. Третий элемент — DSX Exchange — выступает в качестве защищённой инфраструктурной среды передачи данных и управления.

Референсный проект Omniverse DSX Blueprint призван помочь компаниям создавать масштабные ИИ-фабрики с нуля, используя оборудование NVIDIA и её партнёров. При этом гарантируется совместимость вычислительных и сетевых компонентов, а также инженерного оборудования. После виртуального проектирования объекта партнёры NVIDIA, такие как Bechtel и Vertiv, поставляют готовые к подключению модули, протестированные на заводе. Это значительно сокращает время сборки и обеспечивает масштабируемость, помогая быстрее достичь окупаемости. Архитектура проекта подразумевает, что после запуска физической ИИ-фабрики её цифровой двойник можно будет использовать в качестве операционной среды для мониторинга, проверки и дальнейшей оптимизации процессов.

